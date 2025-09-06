Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии

Ирландия — это не только зелёные холмы, звуки арф и суровые скалы на горизонте. В стороне от привычных туристических маршрутов скрывается остров Спайк — место, которое хранит в себе и красоту природы, и мрачные страницы истории. Он находится у города Коб в графстве Корк, всего в трёх часах езды от Дублина.

Фото: commons.wikimedia.org by Ardfern, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ остров Спайк, Ирландия

Остров с непростым прошлым

Когда-то Спайк-Айленд строили для обороны, а позже превратили в тюрьму. Форт Митчел, который изначально был монастырём VII века, в XIX веке перестроили в звёздчатую крепость. В годы Великого голода здесь держали свыше 2300 заключённых, а прозвище "Ад на Земле" появилось не случайно — условия были невыносимыми. Более тысячи человек умерли и покоятся в братских могилах.

Прогулки и маршруты

Сегодня остров — музей под открытым небом. Здесь две главные тропы:

Кольцо острова Спайк (около 40 минут) с видами на гавань, монастырь и тюремные камеры.

Прогулка по Глэсис (20 минут), подходящая для семей, знакомит с руинами форта.

Форт хранит Оружейный парк с коллекцией пушек и копией наблюдательного пункта, а некоторые камеры до сих пор открыты для посетителей.

Морская гавань и природа

Корк-Харбор известна уже 9000 лет и сегодня считается второй по величине естественной гаванью мира. Здесь можно встретить дельфинов, тюленей и морских птиц. Гавань служит важным транспортным узлом для паромов и круизов, а сам остров до сих пор охраняется военными.

Атмосфера экскурсий

Помимо классического тура на пароме (3,5 часа, билет около 28 евро), доступны особые программы:

"После наступления темноты" — истории о привидениях в камерах.

"За кулисами" — скрытые тоннели и завершение в баре "У капитана" с бокалом рома.

Для полного погружения можно скачать приложение Spike Island и увидеть виртуальные сцены с монахами, жителями деревни или даже Уинстоном Черчиллем.

Паром отправляется от пирса Кеннеди в Кобе, всего в получасе езды от Корка, куда легко добраться и через международный аэропорт.

Уточнения

Респу́блика Ирла́ндия - государство в Северной Европе, занимающее бо́льшую часть острова Ирландия. Название страны происходит от древнеирландского Eriu, или Эриу — имени богини в ирландской мифологии. Столица — город Дублин.

