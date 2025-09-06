Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу

Отпуск в круизе знаменит своей непринужденной элегантностью: представьте, как вы наслаждаетесь коктейлями у бассейна, дегустируете изысканные блюда, релаксируете в роскошных спа-салонах или каждый день открываете для себя новые горизонты.
Главную роль в дизайне круизных лайнеров играет концепция "голубого разума". Согласно этой теории, нахождение рядом с водной стихией естественным образом погружает человеческий мозг в медитативное, расслабленное состояние.
Представители компании Iglu Cruise отметили в интервью The Mirror:
"Пассажиры могут уединиться и насладиться бесконечной морской гладью. Ничто не сравнится с тем, чтобы засыпать под успокаивающий шум волн. Океан — это не просто пейзаж, это настоящая терапия".
Уточнения
Терапия — лечение болезней консервативными (нехирургическими) методами.
