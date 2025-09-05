В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас

В текущем году Кабардинка пользуется повышенным спросом у отдыхающих.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Ранее демонстрировались снимки, показывающие плотность людей на пляжах в пиковый сезон. Предполагалось, что к началу сентября поток туристов уменьшится, однако этого не произошло.

Автор Telegram-канала "Жизнь на море" 5 сентября опубликовал свежие кадры с центрального пляжа Кабардинки, демонстрирующие текущую ситуацию, согласно изданию "93.ру".

"Это просто что-то невероятное", — отметил автор публикации.

Аренда лежака обойдётся в 500 рублей. Температура воздуха составляет +28°C, воды — около +23°C. По словам жителя Краснодара, приехавшего на выходные, сейчас на побережье наблюдается большое скопление людей.

