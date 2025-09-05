В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В текущем году Кабардинка пользуется повышенным спросом у отдыхающих.

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже

Ранее демонстрировались снимки, показывающие плотность людей на пляжах в пиковый сезон. Предполагалось, что к началу сентября поток туристов уменьшится, однако этого не произошло.

Автор Telegram-канала "Жизнь на море" 5 сентября опубликовал свежие кадры с центрального пляжа Кабардинки, демонстрирующие текущую ситуацию, согласно изданию "93.ру".

"Это просто что-то невероятное", — отметил автор публикации.

Аренда лежака обойдётся в 500 рублей. Температура воздуха составляет +28°C, воды — около +23°C. По словам жителя Краснодара, приехавшего на выходные, сейчас на побережье наблюдается большое скопление людей.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
