В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас

В текущем году Кабардинка пользуется повышенным спросом у отдыхающих.
Ранее демонстрировались снимки, показывающие плотность людей на пляжах в пиковый сезон. Предполагалось, что к началу сентября поток туристов уменьшится, однако этого не произошло.
Автор Telegram-канала "Жизнь на море" 5 сентября опубликовал свежие кадры с центрального пляжа Кабардинки, демонстрирующие текущую ситуацию, согласно изданию "93.ру".
"Это просто что-то невероятное", — отметил автор публикации.
Аренда лежака обойдётся в 500 рублей. Температура воздуха составляет +28°C, воды — около +23°C. По словам жителя Краснодара, приехавшего на выходные, сейчас на побережье наблюдается большое скопление людей.
Уточнения
Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.
