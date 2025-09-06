Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет хрустящего урожая: превращаем помидоры в чипсы без капли масла — готовим дома
Проклятый остров Спайк: как тюрьма XVIII века стала главной туристической жемчужиной Ирландии
Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной
Домодедовский суд принял решение: вот что теперь запрещено Аглае Тарасовой
Осень меняет дом быстрее, чем календарь: тепло и уют приходят вместе с текстилем
Если вы сможете пройти этот 3-минутный тест на лестнице, ваше сердце на десятилетия моложе, чем вы
Лучшие средства от шелушения и сухости кожи лица — гид по уходу
Какие Lada выгоднее всего покупать в 2025-м: анализ цен на вторичке
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду

Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам

2:04
Туризм

29 августа в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт приземлился не просто лайнер, а юбилейный 1000-й самолёт в парке American Airlines. К концу года их станет ещё больше: компания ожидает прибавку ещё 14 машин.

самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет

Сегодня у перевозчика около 500 Airbus A320 и почти 400 Boeing 737, а в портфеле заказов — более 400 новых лайнеров.

Лидер мирового авиарынка

American Airlines уверенно удерживает звание крупнейшей авиакомпании планеты. Её ближайшие конкуренты United и Delta сопоставимы по числу самолётов, но уступают по другим показателям.

  • Рейсы: ежедневно American выполняет около 6000 рейсов в 350 направлений в 60+ странах. Для сравнения: United — 4500, Delta — 4000, а Air France со 266 самолётами — всего около 700.
  • Пассажиры: в 2024 году авиакомпания перевезла 226 млн человек. Delta — 200 млн, United — 174 млн.
  • Сотрудники: штат American Airlines насчитывает 133 000 человек, у United — 107 000, у Delta — 103 000, у Air France — 45 000.

Рынок, который не знает равных

Секрет лидерства прост: США — крупнейший внутренний авиарынок мира. По данным IATA, в 2024 году им воспользовались около 876 млн пассажиров.

Девяносто лет роста

Основанная в 1930 году, American Airlines выросла в гиганта, чьи самолёты взлетают или садятся каждые 15 секунд. Сегодня её бренд ассоциируется с масштабом и мощью, а статистика подтверждает: это авиакомпания №1 в мире.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Домашние животные
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Красота и стиль
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Идеальный яблочный пирог существует: раскройте секрет вкуснейшей начинки
Засыпаете днем на ходу? Наука раскрыла, почему одни падают от усталости, а другие полны сил
Омоложение без ботокса: всё, что нужно знать об антиоксидантных сыворотках
Земля вздрогнула дважды: как турецкие толчки аукнулись извержениями в далёком Азербайджане
Главная ошибка в спальне: эти обои вызывают бессонницу, но вы их выбираете из-за красоты
Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам
Не ждите морозов: сделайте это с малиной сейчас, чтобы потом не бегать за покупной
Забудьте про жим лёжа: настоящий рост груди дают другие упражнения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.