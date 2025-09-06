Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам

29 августа в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт приземлился не просто лайнер, а юбилейный 1000-й самолёт в парке American Airlines. К концу года их станет ещё больше: компания ожидает прибавку ещё 14 машин.
Сегодня у перевозчика около 500 Airbus A320 и почти 400 Boeing 737, а в портфеле заказов — более 400 новых лайнеров.
American Airlines уверенно удерживает звание крупнейшей авиакомпании планеты. Её ближайшие конкуренты United и Delta сопоставимы по числу самолётов, но уступают по другим показателям.
Секрет лидерства прост: США — крупнейший внутренний авиарынок мира. По данным IATA, в 2024 году им воспользовались около 876 млн пассажиров.
Основанная в 1930 году, American Airlines выросла в гиганта, чьи самолёты взлетают или садятся каждые 15 секунд. Сегодня её бренд ассоциируется с масштабом и мощью, а статистика подтверждает: это авиакомпания №1 в мире.
Уточнения
American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.