Лидер мирового неба: кто стал авиакомпанией № 1 по пассажирам и рейсам

29 августа в аэропорту Даллас-Форт-Уэрт приземлился не просто лайнер, а юбилейный 1000-й самолёт в парке American Airlines. К концу года их станет ещё больше: компания ожидает прибавку ещё 14 машин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Сегодня у перевозчика около 500 Airbus A320 и почти 400 Boeing 737, а в портфеле заказов — более 400 новых лайнеров.

Лидер мирового авиарынка

American Airlines уверенно удерживает звание крупнейшей авиакомпании планеты. Её ближайшие конкуренты United и Delta сопоставимы по числу самолётов, но уступают по другим показателям.

Рейсы: ежедневно American выполняет около 6000 рейсов в 350 направлений в 60+ странах. Для сравнения: United — 4500, Delta — 4000, а Air France со 266 самолётами — всего около 700.

Пассажиры: в 2024 году авиакомпания перевезла 226 млн человек. Delta — 200 млн, United — 174 млн.

Сотрудники: штат American Airlines насчитывает 133 000 человек, у United — 107 000, у Delta — 103 000, у Air France — 45 000.

Рынок, который не знает равных

Секрет лидерства прост: США — крупнейший внутренний авиарынок мира. По данным IATA, в 2024 году им воспользовались около 876 млн пассажиров.

Девяносто лет роста

Основанная в 1930 году, American Airlines выросла в гиганта, чьи самолёты взлетают или садятся каждые 15 секунд. Сегодня её бренд ассоциируется с масштабом и мощью, а статистика подтверждает: это авиакомпания №1 в мире.

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США.

