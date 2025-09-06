Деревня-лабиринт с видом на Средиземное море: где увидеть самый яркий закат Корсики

2:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

На утёсе Верхней Корсики есть место, где каменные дома словно выросли из самой скалы. Эта деревня — Нонца — хранит подлинную душу острова Красоты, оставаясь в стороне от шумных курортов.

Фото: commons.wikimedia.org by Patrice78500, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нонца, Корсика

Каменные улицы и дома

Узкие мощёные улочки вьются между строениями из чёрного сланца, создавая лабиринт, где за каждым поворотом — вид на горы или море. Тёмный оттенок стен резко контрастирует с лазурью Средиземного моря, а крыши из лаузов сливаются с каменным рельефом.

Историческое наследие

Нонца появилась в Средние века как укрытие от сарацинских набегов. Дома строили уступами по линии скалы, их толстые стены веками выдерживали ветер и солёные брызги. Центральная церковь с квадратной колокольней — символ деревни и маяк для моряков.

Атмосфера настоящей жизни

На площади бьёт старый фонтан, куда по традиции приходят жители. В мастерских до сих пор работают гончары, ткачи и резчики по дереву, сохраняя ремесленные традиции. На террасах растут оливы, инжир и виноград, превращая склоны в зелёные сады.

Вид, который захватывает дух

С высоты более ста метров открывается одна из самых ярких панорам Корсики: бухты, генуэзские башни XVI века и бескрайняя линия моря. На закате горизонт окрашивается в золото и пурпур, превращая деревню в естественную смотровую площадку.

Подлинность без суеты

Труднодоступность дороги уберегла Нонцу от массового туризма. Здесь живут в ритме вековых традиций — рынков, праздников, сбора урожая. Для путешественника это шанс прикоснуться к настоящей Корсике, где каждый камень хранит историю.

Нонца — больше, чем смотровая площадка. Это живая деревня, где культура и природа слились воедино, сохраняя аутентичность сквозь века.

Уточнения

Территориальная общность Корсика (фр. Collectivité Territoriale de Corse). Включает департаменты Южная Корсика и Верхняя Корсика. Главный город — Аяччо. После Сицилии, Сардинии и Кипра это четвёртый по величине остров в Средиземном море и самый гористый, его называют "гора в море".

