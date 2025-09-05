Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника

Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, планирующих туристические поездки. Начиная с 15 сентября, россияне смогут въезжать на территорию Китая, имея при себе лишь действующий загранпаспорт. Период безвизового пребывания ограничен 30 днями.
Для того чтобы первая поездка в Китай прошла максимально комфортно и без проблем, стоит заранее подготовиться. Екатерина Шкерина, жительница Иркутска, которая регулярно бывает в Китае по работе, делится пятью полезными советами, пишет сайт aif.ru.
Эксперты полагают, что данное нововведение значительно увеличит поток туристов из России в Китай, что потенциально сделает его столь же популярным направлением, как, например, Турция или Таиланд.
Уточнения
Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.