Китай открыт: как избежать провала в первой поездке — советы путешественника

Китай ввёл безвизовый режим для граждан России, планирующих туристические поездки. Начиная с 15 сентября, россияне смогут въезжать на территорию Китая, имея при себе лишь действующий загранпаспорт. Период безвизового пребывания ограничен 30 днями.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary Todd from Xinzheng, China, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Желтая башня, Ухань

Для того чтобы первая поездка в Китай прошла максимально комфортно и без проблем, стоит заранее подготовиться. Екатерина Шкерина, жительница Иркутска, которая регулярно бывает в Китае по работе, делится пятью полезными советами, пишет сайт aif.ru.

Необходимо установить приложение-переводчик. В отличие от Турции или Таиланда, где многие сотрудники сферы обслуживания владеют русским языком, в Китае языковой барьер может стать серьезной проблемой. Большинство китайцев не говорят ни на русском, ни на английском. Следует заранее позаботиться о связи и навигации. Многие привычные приложения и сервисы в Китае могут быть заблокированы или работать некорректно. Рекомендуется запастись наличными юанями, так как российские банковские карты в Китае не действуют. Необходимо приобрести переходник для розеток, так как в Китае используются розетки другого типа. При выборе еды следует быть внимательным, так как китайская кухня может оказаться непривычной или слишком острой для европейцев.

Эксперты полагают, что данное нововведение значительно увеличит поток туристов из России в Китай, что потенциально сделает его столь же популярным направлением, как, например, Турция или Таиланд.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.



