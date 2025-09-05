Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск

Летний отдых на Алтае перестал быть массовым — спрос снижается, сообщает Ассоциация туроператоров России. Главные причины — рост цен на туры и дорогие авиабилеты.
Стоимость экскурсионных поездок за год выросла на 15-20%. В итоге туристы всё чаще выбирают короткие маршруты на 5-7 дней или ищут более доступные варианты размещения.
Компания "Дельфин" фиксирует падение продаж на 10% к уровню 2024 года. В то же время FUN&SUN, Anex и "Русский Экспресс" отмечают стабильность — спрос остался примерно на прошлогоднем уровне.
Конкуренция с пляжными направлениями усиливает ситуацию. Так, пятидневная экскурсия для двоих на Алтай обходится в 100-120 тысяч рублей. Добавим перелёт за 80 тысяч — и итоговая сумма достигает 200 тысяч.
Ранее стало известно о планах строительства нового аэропорта в районе Белокурихи. Инфраструктурное обновление может улучшить доступность региона и сделать отдых более привлекательным в будущем.
Респу́блика Алта́й (алт. Алтай Республика) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района. Столица — город Горно-Алтайск.
