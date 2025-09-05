Алтай против Черного моря: где выгоднее провести отпуск

Летний отдых на Алтае перестал быть массовым — спрос снижается, сообщает Ассоциация туроператоров России. Главные причины — рост цен на туры и дорогие авиабилеты.

Туры дорожают, программы сокращаются

Стоимость экскурсионных поездок за год выросла на 15-20%. В итоге туристы всё чаще выбирают короткие маршруты на 5-7 дней или ищут более доступные варианты размещения.

Компания "Дельфин" фиксирует падение продаж на 10% к уровню 2024 года. В то же время FUN&SUN, Anex и "Русский Экспресс" отмечают стабильность — спрос остался примерно на прошлогоднем уровне.

Сравнение с морскими курортами

Конкуренция с пляжными направлениями усиливает ситуацию. Так, пятидневная экскурсия для двоих на Алтай обходится в 100-120 тысяч рублей. Добавим перелёт за 80 тысяч — и итоговая сумма достигает 200 тысяч.

Для сравнения:

Сочи — недельный тур на двоих с перелётом и проживанием в 4 здезды отеле стоит около 100 тысяч рублей, в 5 звезд — от 127 тысяч.

Алтай — неделя в 5 звезд отеле с перелётом стартует от 243 тысяч рублей.

На фоне таких цен неудивительно, что многие туристы делают выбор в пользу побережья.

Перспективы региона

Ранее стало известно о планах строительства нового аэропорта в районе Белокурихи. Инфраструктурное обновление может улучшить доступность региона и сделать отдых более привлекательным в будущем.

