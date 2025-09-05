От Атлантики до Средиземного моря: 5 курортов Франции, где жить приятно круглый год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:45
Туризм

Легендарный курорт Страны Басков очаровывает сочетанием океана, скал и зелёных холмов. Здесь круглый год катаются на серфинге, гуляют по набережной, а в дождь заходят в аквариум. Город славится особняками XIX века, зданиями ар-деко и символом роскоши — Hôtel du Palais.

курорты Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Txllxt TxllxT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
курорты Франции

Биарриц удобен для жизни: аэропорт, вокзал SNCF, развитая сеть автобусов, школы и спорткомплексы. Рынок недвижимости стабильно растёт уже 10 лет, обещая хорошую прибыль при перепродаже.

Ла-Рошель

Атлантический портовый город сочетает оживлённый старый порт, средневековые стены и особняки XVIII века. TGV доставит в Париж за 2,5 часа, а по городу легко передвигаться на автобусах, велосипедах или морских шаттлах.

Здесь есть университет, больница, культурные события мирового уровня — Франкофолии и кинофестиваль. Недвижимость остаётся доступнее, чем в Биаррице: менее 5000 €/м², при этом рост цен за 10 лет превысил 50%.

Нарбонна

Римское прошлое переплетается с уютом османских зданий и каменных домов. Железнодорожные линии соединяют город с Тулузой, Каркассоном и Монпелье, а сеть Citibus охватывает всю агломерацию. До пляжей рукой подать, и пользоваться ими можно даже в межсезонье. При этом жильё здесь заметно доступнее, чем в других приморских городах.

Сен-Мало

Изумрудный берег, пляжи и валы делают этот город особенным. Архитектура отражает драматичную историю: многие здания были восстановлены после войны. Всего 45 минут на поезде — и вы в Ренне. Больницы, учебные заведения и культурная жизнь поддерживают высокий уровень, а рынок недвижимости стабильно растёт последние 10 лет.

Ле-Сабль-д'Олон

Вандейский курорт известен своим огромным пляжем и живописным портом. Здесь сочетаются старые дома, новые жилые комплексы и современные кварталы. До Нанта — полтора часа на поезде, до Парижа — меньше трёх. Рынок недвижимости растёт благодаря привлекательности города для жизни круглый год.

Сет

Средиземноморский город на каналах — динамичное место с оживлённым центром, больницей, школами и культурными учреждениями. Отличное сообщение с Монпелье. Средняя цена жилья остаётся ниже 4000 €/м², а спрос постоянно высок.

Уточнения

Францу́зская Респу́блика (фр. République française,) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света. Столица и крупнейший город — Париж. Девиз Республики — "Свобода, равенство, братство", её принцип — правление народа, народом и для народа.

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

