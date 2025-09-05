Разочарование вместо восторга: эти достопримечательности Ростова критикуют чаще всего

Ростов-на-Дону у многих ассоциируется с прогулками по набережной, зелёными парками, театрами и историческими зданиями. Но если заглянуть в раздел отрицательных отзывов на "Яндекс.Картах", город предстаёт совсем иначе: набережные "воняют", театры превращаются в "пытку для коленей", а библиотеки называют "бетонными бункерами".

Ростов глазами критиков

Обычно о городе рассказывают только хорошее: набережные, где приятно гулять вечером, уютные скверы, театры и исторические руины. Но в отзывах можно встретить совершенно противоположные мнения, пишет rostovgazeta.ru. Там, где одни видят романтику, другие жалуются на запахи, мусор или тесные кресла.

Зачем читать негатив

Язвительные комментарии — это тоже ценный источник информации. Они помогают трезво взглянуть на популярные места и понять, к чему стоит подготовиться. Ведь иногда именно мелочи портят впечатление: шум, очереди или отсутствие удобств.

Набережная Дона

Любимое место прогулок ростовчан и гостей города в отзывах часто критикуют за шумные компании, запах жареного мяса и переполненные лавочки. Красивые виды на реку соседствуют с громкой музыкой из колонок и толпами людей на самокатах.

Донская государственная публичная библиотека

Огромное здание в стиле советского модернизма называют "бункером". Внешний вид у многих вызывает споры, но внутри — просторные залы, свет и богатая коллекция книг. Любителям архитектуры приходиться отстаивать ценность постройки, в то время как скептики остаются при своём мнении.

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького

Театр с многолетней историей и известными постановками в отзывах иногда упоминают с иронией. Причина — тесные кресла, из-за которых антракты превращаются в передышку для коленей, а не только для разговоров о спектакле.

Уточнения

