Загадочные экскурсии: как научно-популярные туры привлекают туристов в Новосибирск

Новосибирск — не только крупнейший мегаполис Сибири, но и один из центров российской науки. Здесь сосредоточены десятки институтов Сибирского отделения РАН, университеты, технопарки и лаборатории, которые не просто работают за закрытыми дверями, а становятся частью туристических маршрутов.
Фото: commons.wikimedia.org by Imdestroy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оперный театр Новосибирска
В последние годы в городе активно развиваются научно-популярные туры, которые позволяют гостям прикоснуться к миру открытий и технологий.
Научно-популярные маршруты Новосибирска
Академгородок и его научные институты
Институт цитологии и генетики СО РАН — знаменитый "памятник лабораторной мыши" и экскурсия по лабораториям.
Институт ядерной физики имени Будкера — демонстрация работы ускорителя и рассказ о фундаментальных исследованиях.
Институт химии твердого тела и механохимии — интерактивные лекции о материалах будущего.
Возьмите экскурсию с гидом — без него многие залы закрыты. Лучшее время для посещения — будни, когда идут лабораторные демонстрации.
Где остановиться:
отель Золотая Долина (в Академгородке, шаговая доступность до институтов);
хостелы в районе университета — для студентов и бюджетных туристов.
Технопарк и инновации
Академпарк — экскурсии по ИТ-офисам, робототехническим лабораториям и биомедицинским стартапам.
Urban Science Workshop — мастер-классы по 3D-печати и дронам.
Центр прототипирования — возможность увидеть, как создаются приборы и гаджеты.
Часто проходят демо-дни стартапов — уточните расписание заранее. В зоне коворкинга можно поработать или просто выпить кофе с резидентами.
Где остановиться:
DoubleTree by Hilton Novosibirsk (40 мин до Академпарка, комфорт для бизнес-туристов);
апартаменты в Airbnb/Aparto рядом с Академгородком.
Новосибирский зоопарк
Более 11 тысяч животных, включая редких снежных барсов и манулов. Участие зоопарка в международных программах по сохранению видов. Экологические тропы и интерактивные зоны для детей.
Летом берите шляпы и воду — территория зоопарка огромная. На зиму доступны закрытые павильоны (тропические и аквариумные комплексы).
Где остановиться:
River Park Hotel (вид на Обь, близко к зоопарку);
небольшие отели на ул. Советской.
НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета)
Оперные и балетные постановки мирового уровня.
Архитектура — крупнейший оперный театр России с уникальной акустикой.
Экскурсия за кулисы: мастерские костюмов, декорации и сцена.
Билеты лучше бронировать за месяц, особенно на премьеры. Фотографировать внутри зала запрещено, но фойе открыто для фото.
Где остановиться:
Marriott Novosibirsk — 5 минут пешком до театра;
Domina Hotel Novosibirsk — стильный вариант в центре.
Комбинированный культурно-научный маршрут
Прогулка по центру Новосибирска: вокзал, Красный проспект, набережная Оби.
Музей науки и техники СО РАН.
Новосибирский государственный университет (экскурсии по кампусу).
Музей Н. Рериха или художественная галерея.
Этот маршрут рассчитан на 1-2 дня. Удобнее всего передвигаться на метро (3 станции в центре).
Где остановиться:
Azimut Hotel Siberia — недорогой вариант в центре;
Skyport Hotel — удобно для тех, кто уезжает утром.
Советы
Осенью и весной берите зонтик и тёплую куртку: погода резко меняется.
Для посещения научных объектов нужны паспорт и предварительная запись.
Летом можно совместить туры с отдыхом на Обском водохранилище.
Уточнения
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.
