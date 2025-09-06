Загадочные экскурсии: как научно-популярные туры привлекают туристов в Новосибирск

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новосибирск — не только крупнейший мегаполис Сибири, но и один из центров российской науки. Здесь сосредоточены десятки институтов Сибирского отделения РАН, университеты, технопарки и лаборатории, которые не просто работают за закрытыми дверями, а становятся частью туристических маршрутов.

Оперный театр Новосибирска
Фото: commons.wikimedia.org by Imdestroy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оперный театр Новосибирска

В последние годы в городе активно развиваются научно-популярные туры, которые позволяют гостям прикоснуться к миру открытий и технологий.

Научно-популярные маршруты Новосибирска

Академгородок и его научные институты

  • Институт цитологии и генетики СО РАН — знаменитый "памятник лабораторной мыши" и экскурсия по лабораториям.
  • Институт ядерной физики имени Будкера — демонстрация работы ускорителя и рассказ о фундаментальных исследованиях.
  • Институт химии твердого тела и механохимии — интерактивные лекции о материалах будущего.

Возьмите экскурсию с гидом — без него многие залы закрыты.
Лучшее время для посещения — будни, когда идут лабораторные демонстрации.

Где остановиться:

  • отель Золотая Долина (в Академгородке, шаговая доступность до институтов);
  • хостелы в районе университета — для студентов и бюджетных туристов.

Технопарк и инновации

  • Академпарк — экскурсии по ИТ-офисам, робототехническим лабораториям и биомедицинским стартапам.
  • Urban Science Workshop — мастер-классы по 3D-печати и дронам.
  • Центр прототипирования — возможность увидеть, как создаются приборы и гаджеты.

Часто проходят демо-дни стартапов — уточните расписание заранее.
В зоне коворкинга можно поработать или просто выпить кофе с резидентами.

Где остановиться:

  • DoubleTree by Hilton Novosibirsk (40 мин до Академпарка, комфорт для бизнес-туристов);
  • апартаменты в Airbnb/Aparto рядом с Академгородком.

Новосибирский зоопарк

Более 11 тысяч животных, включая редких снежных барсов и манулов. Участие зоопарка в международных программах по сохранению видов. Экологические тропы и интерактивные зоны для детей.

Летом берите шляпы и воду — территория зоопарка огромная. На зиму доступны закрытые павильоны (тропические и аквариумные комплексы).

Где остановиться:

  • River Park Hotel (вид на Обь, близко к зоопарку);
  • небольшие отели на ул. Советской.

НОВАТ (Новосибирский театр оперы и балета)

  • Оперные и балетные постановки мирового уровня.
  • Архитектура — крупнейший оперный театр России с уникальной акустикой.
  • Экскурсия за кулисы: мастерские костюмов, декорации и сцена.

Билеты лучше бронировать за месяц, особенно на премьеры.
Фотографировать внутри зала запрещено, но фойе открыто для фото.

Где остановиться:

  • Marriott Novosibirsk — 5 минут пешком до театра;
  • Domina Hotel Novosibirsk — стильный вариант в центре.

Комбинированный культурно-научный маршрут

  • Прогулка по центру Новосибирска: вокзал, Красный проспект, набережная Оби.
  • Музей науки и техники СО РАН.
  • Новосибирский государственный университет (экскурсии по кампусу).
  • Музей Н. Рериха или художественная галерея.

Этот маршрут рассчитан на 1-2 дня. Удобнее всего передвигаться на метро (3 станции в центре).

Где остановиться:

  • Azimut Hotel Siberia — недорогой вариант в центре;
  • Skyport Hotel — удобно для тех, кто уезжает утром.

Советы

  • Осенью и весной берите зонтик и тёплую куртку: погода резко меняется.
  • Для посещения научных объектов нужны паспорт и предварительная запись.
  • Летом можно совместить туры с отдыхом на Обском водохранилище.

Уточнения

Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
