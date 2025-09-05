Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляж Ла-Боль, несмотря на свою популярность в социальных сетях, оказался в центре критики среди пользователей Интернета.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пляж и океан

Согласно недавнему исследованию, этот пляж занимает одно из первых мест по количеству упоминаний в соцсетях среди французских пляжей, однако его репутация среди отдыхающих оставляет желать лучшего.

Популярность и критика

С протяжённостью в 9 километров между Порнише и Ле Пулигеном, пляж Ла-Боль собрал более 4700 публикаций в Instagram* только за август 2025 года. Этот факт подтверждает его статус одного из самых обсуждаемых мест на платформе.

Тем не менее, мнения о пляже резко разделились. Многие читатели выразили недовольство, указывая на его чрезмерную застроенность и большое количество туристов. В результате опроса, проведённого в рамках специального репортажа о пляжах Атлантической Луары, большинство респондентов не рекомендовали посещать Ла-Боль.

Альтернативные варианты

В этом же опросе пользователи поделились своими любимыми местами для отдыха, среди которых выделились пляжи Les Libraires в Порнише и Портмейн в Порнике, а также живописные берега в Ла Турбалле. Эти уголки природы были названы более привлекательными для тех, кто ищет спокойствия и уединения.

Сравнение с другими пляжами

Ла-Боль занимает 15-е место среди тридцати пляжей, оцененных по количеству упоминаний в хэштегах. Он обошел некоторые известные курорты Корсики, Бретани и Лазурного берега, но значительно отстает от двух пляжей Нормандии, которые стали настоящими символами исторической памяти — Омаха-Бич и Юта-Бич. В прошлом месяце эти места собрали 181 тыс. и 58 900 публикаций соответственно.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

