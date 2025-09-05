Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами

Самые высокие статуи мира давно стали не просто памятниками, а настоящими туристическими магнитами. Они символизируют духовность, национальную гордость или историческую память и поражают своими масштабами даже тех, кто повидал многое. Среди них есть фигуры политиков, императоров и, конечно, Будды — ведь буддизм традиционно связан с монументальной скульптурой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Статуя Единства в Индии

Статуя Единства (182 метра, Индия)

Абсолютный рекордсмен по высоте — Статуя Единства, возведённая в 2018 году в честь Сардара Валлабхаи Пателя, борца за независимость Индии. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, что сопоставимо с 80-этажным небоскрёбом. Внутри расположены музей и смотровая площадка на 153 метрах, с которой открывается впечатляющий вид на реку Нармада и окрестности.

Дайбуцу Усику (100 метров, Япония)

Огромная бронзовая фигура Будды возвышается в городе Усику. Её вес — около 4000 тонн, а внутри можно найти музей, посвящённый буддизму, и смотровую площадку. Территорию вокруг статуи украшает сад с прудом и аллеями сакуры, особенно красивыми весной.

Памятник Петру I (96 метров, Россия)

Огромная композиция работы Зураба Церетели появилась в Москве в 1997 году. Император стоит на корабле с развёрнутыми парусами, держа в руках позолоченный свиток. Высота самой фигуры Петра — 18 метров, а вместе с мачтой и основанием монумент достигает 96 метров. Отношение к памятнику неоднозначное: одни считают его грандиозным символом российской истории, другие — избыточным и перегруженным деталями.

Статуя Будды в Уси (88 метров, Китай)

На северном берегу озера Тайху возвышается ещё одна колоссальная фигура Будды. К подножию ведёт лестница более чем из 200 ступеней. Вечером здесь можно увидеть шоу поющего фонтана и театрализованные постановки о жизни Будды, что делает посещение особенно впечатляющим.