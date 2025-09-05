Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Деликатес на тарелке и паразит внутри — рыба или мясо: что на самом деле опаснее, чем кажется
Хельсинки удивляет: библиотека привлекает туристов совсем не книгами
Не из тех, кто сдаётся: дочь Валерии встревожила новостью о своём здоровье
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Самые высокие статуи мира: гиганты, которые соперничают с небоскрёбами
Полёт, паника и яркая помада: неожиданный союз в истории авиации
Технология, придуманная ради экологии, оборачивается расходами на ремонт: система, которая должна спасать природу, но убивает детали
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни

Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине

3:20
Туризм

Путешествия дарят возможность увидеть не только природные красоты, но и рукотворные шедевры — старинные кварталы, величественные соборы, необычные улицы и города с уникальной атмосферой. Эти места стали настоящими магнитами для туристов со всего мира, ведь в них история и архитектура переплетаются так, что невозможно остаться равнодушным.

Голубой город Шефшауэн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голубой город Шефшауэн

Готический квартал в Барселоне

В сердце Барселоны сохранилась часть города, где царит готика. Здесь каждый уголок дышит историей, а узкие улочки скрывают множество секретов. Центральная жемчужина квартала — базилика Святого Креста и Святой Евлалии, поражающая своими масштабами и деталями.

Стоит свернуть в сторону, и вы окажетесь на знаменитом мосту Вздохов, который также называют мостом Поцелуев. Его ажурные формы и атмосфера средневековой мистики делают его ярким образцом испанской неоготики. В отличие от французской или немецкой, она хранит в себе след мавританской культуры, веками вплетённой в историю Каталонии.

Старый Арбат в Москве

Московский Арбат — это не просто улица, а целый мир, в котором смешались шум мегаполиса и дух старой Москвы. Для удобства его часто называют Старым Арбатом, чтобы отличить от соседнего Нового Арбата. Здесь всегда оживлённо: туристы приходят ради особой атмосферы праздника, музыки и уличного искусства.

На Арбате можно встретить художников, готовых за символическую плату написать карикатуру или портрет, заглянуть на миниатюрный книжный вернисаж или выбрать необычный сувенир. А если устанете, стоит зайти в один из многочисленных музеев — от музея кофе до музея пыток — или укрыться в уютных кафе. Отдельное удовольствие — побродить по переулкам, где жизнь течёт неспешно, и можно случайно встретить коренного жителя, готового поделиться удивительными историями.

Парижский Монмартр

Когда-то Монмартр был простой деревушкой на холме, куда состоятельные парижане отправляли детей летом "на поправку". Но в 1859 году всё изменилось — деревня вошла в черту Парижа и постепенно превратилась в одно из самых узнаваемых мест города.

Сегодня Монмартр — символ богемной жизни французской столицы. Здесь жили и творили художники, поэты, музыканты. А с вершины холма, у стен базилики Сакре-Кёр, открывается один из самых красивых панорамных видов на Париж, который невозможно спутать ни с чем.

Голубой Шефшауэн

На северо-западе Африки, среди гор Марокко, скрывается город, который называют "голубой жемчужиной". Шефшауэн удивляет с первого взгляда: стены домов, заборы, лестницы и даже окна здесь окрашены во все оттенки синего и голубого.

Эта традиция уходит корнями в прошлое: по одним версиям, её принесли еврейские переселенцы, считавшие голубой цвет символом неба и духовности, по другим — синий помогал отпугивать насекомых в жарком климате. Сегодня же город стал настоящей меккой для туристов и фотографов, ищущих необычную красоту.

Уточнения

Городско́й кварта́л или просто кварта́л (от лат. quartа — "четверть") — участок города, обычно в форме четырёхугольника, находящийся в окружении улиц.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Авто
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Популярное
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно вашей форме — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Насыпной пирог, который готовится быстрее шарлотки, а выглядит как из пекарни
Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум
Голубика без хлопот: сорта, которые сами дают урожай и не требуют заботы
Родителям придётся платить больше: в России увеличили штраф за неисполнение обязанностей
Смех сквозь слёзы: долг в 606 тысяч разрушает карьеру известного комика
Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС
Неправильное средство для стирки простыней крадёт мягкость и спокойный сон: вот что выбрать
Утро без рывков: чайная формула бодрости без перегрузки
Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели
Эти кварталы будто сошли с полотен художников: здесь каждый шаг — как мазок на картине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.