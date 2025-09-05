Восточная роскошь в северном городе: что скрывают мозаичные полы и резные лестницы Замка Булычева

В центре Кирова есть дом, который совершенно не похож на окружающую застройку. Привычный ряд северных зданий прерывает яркий, словно из другой реальности, красный замок в мавританском стиле. Кажется, что это кусочек южной Испании каким-то чудом перенесён в Поволжье. И тогда возникает естественный вопрос: кто же и зачем построил здесь такую экзотику?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Красный замок днём

Архитектор с дерзкой фантазией

Автором проекта стал архитектор Иван Чарушин. Он известен не только тем, что активно участвовал в застройке Прикамья и Предуралья, но и тем, что был отцом знаменитого писателя и художника Евгения Чарушина — автора любимых детских книг о зверятах.

Чарушин-старший обожал смелые идеи. Помимо замка Булычева, он возводил храмы и особняки в готическом и мавританском стиле. В проект дома он включил все технические новшества начала XX века: электричество, паровое отопление, водопровод, душевые комнаты на каждом этаже и даже лифт.

Восточный шик на Вятке

Интерьеры особняка поражали богатством: резные лестницы, орнаментальные росписи на стенах, мозаичные полы. Каждая деталь напоминала восточную сказку, перенесённую в сердце северного города.

Купец-меценат

Хозяином замка стал купец Тихон Булычев — один из богатейших людей губернии. Он владел пароходами, фабриками и возглавлял речное пароходство. Но при этом был щедрым меценатом. Благодаря его поддержке в губернской больнице появился первый рентген-аппарат, а в годы Первой мировой он активно помогал Красному Кресту и оказывал помощь семьям фронтовиков.

Загадка судьбы замка

Жить в замке Булычеву довелось совсем недолго — всего три года. Затем он продал его городу за символическую сумму. Причины до конца неизвестны. По одной из версий, особняк был построен ради дочери, чтобы уговорить её вернуться из Петербурга. Но она так и не приехала. После революции Булычев лишился всего состояния и умер в бедности.

От роскоши к испытаниям

У замка оказалась непростая судьба. В разные годы в его стенах размещались приют для инвалидов войны и сирот, штаб армии, ВЧК, НКВД и КГБ. В конце 1980-х рассматривалась идея превратить особняк в музей, но план так и не был реализован.

Сегодня "Красный замок" по-прежнему стоит в центре Кирова — молчаливый свидетель и восточной роскоши начала века, и суровых страниц истории XX столетия.