Гигант ожил: новый круизный лайнер превратился в плавучий мегаполис с парком и аквапарком

20 палуб, десятки развлечений и тысячи растений — именно так выглядит новейший лайнер Star of the Seas от компании Royal Caribbean, который только что отправился в своё первое плавание из порта Канаверал во Флориде. На его борту более пяти тысяч пассажиров, и каждый из них получает опыт, который смело можно назвать "отпуском будущего".

Плавучий мегаполис

Star of the Seas — это не просто корабль, а настоящий город на воде. В его распоряжении:

8 тематических районов для отдыха и развлечений,

40 баров и ресторанов,

парк с более чем 30 тысячами живых растений,

7 бассейнов и уникальный 12-метровый симулятор серфинга.

Особое внимание заслуживает аквапарк Category 6 — крупнейший в море. Здесь шесть экстремальных горок, среди которых самая высокая водная горка со свободным падением и первая в истории открытая морская горка с эффектом фри-фола.

Развлечения для всех

На лайнере каждый найдёт себе занятие:

скалодром, лазертаг и смотровая площадка для активных,

караоке, кинотеатр, мини-гольф и квест-комнаты,

ледовая арена с шоу и Королевский театр, где идёт бродвейский мюзикл "Назад в будущее" с полноразмерной копией знаменитого DeLorean.

Кроме того, на борту — фитнес-центр, казино, спа-салон и даже Starbucks.

Маршруты и цены

В ближайшие месяцы Star of the Seas будет курсировать по Карибам и Багамам. Туроператоры уже предлагают недельные круизы.

Внутренняя каюта обойдётся от 141 тыс. рублей,

с балконом — от 164 тыс. рублей,

люкс-сьют — от 354 тыс. рублей.

Пример маршрута: Порт Канаверал — Перфект Дей КоКоКай — Коста Майя — Роатан — Косумель — Порт Канаверал.

Гонка гигантов

Star of the Seas стал новым рекордсменом, но конкуренция в мире круизов не утихает. Ему составляют компанию:

Icon of the Seas — его предшественник и почти близнец,

Wonder of the Seas — бывший лидер по размерам,

Symphony of the Seas и Harmony of the Seas — другие флагманы класса Oasis.

Royal Caribbean остаётся безусловным лидером в создании круизных гигантов.

Исторический взгляд: от "Титаника" до "Нормандии"

Когда-то самыми большими считались другие лайнеры:

"Титаник" (1912) — символ прогресса и трагической судьбы,

"Нормандия" (1935) — французский красавец в стиле ар-деко, один из самых быстрых кораблей своего времени.

Эти легенды навсегда вошли в историю, проложив путь современным гигантам.

Перспективы рынка

"В 2025 году круизы совершило больше людей, чем за любой предыдущий год. Объем будущих бронирований достиг рекордного уровня по сравнению с аналогичным периодом любого предыдущего года", — уверен эксперт круизной индустрии Стюарт Широн.

Круизные компании отвечают на спрос, создавая всё новые маршруты и добавляя уникальные развлечения, которые невозможно найти ни в одном другом месте.

Заключение

Star of the Seas — это символ новой эпохи круизного туризма. Лайнеры становятся больше, комфортнее и зрелищнее, а путешествие по морю превращается в полноценное приключение.

