Гигант ожил: новый круизный лайнер превратился в плавучий мегаполис с парком и аквапарком

20 палуб, десятки развлечений и тысячи растений — именно так выглядит новейший лайнер Star of the Seas от компании Royal Caribbean, который только что отправился в своё первое плавание из порта Канаверал во Флориде. На его борту более пяти тысяч пассажиров, и каждый из них получает опыт, который смело можно назвать "отпуском будущего".
Star of the Seas — это не просто корабль, а настоящий город на воде. В его распоряжении:
Особое внимание заслуживает аквапарк Category 6 — крупнейший в море. Здесь шесть экстремальных горок, среди которых самая высокая водная горка со свободным падением и первая в истории открытая морская горка с эффектом фри-фола.
На лайнере каждый найдёт себе занятие:
Кроме того, на борту — фитнес-центр, казино, спа-салон и даже Starbucks.
В ближайшие месяцы Star of the Seas будет курсировать по Карибам и Багамам. Туроператоры уже предлагают недельные круизы.
Пример маршрута: Порт Канаверал — Перфект Дей КоКоКай — Коста Майя — Роатан — Косумель — Порт Канаверал.
Star of the Seas стал новым рекордсменом, но конкуренция в мире круизов не утихает. Ему составляют компанию:
Когда-то самыми большими считались другие лайнеры:
Эти легенды навсегда вошли в историю, проложив путь современным гигантам.
"В 2025 году круизы совершило больше людей, чем за любой предыдущий год. Объем будущих бронирований достиг рекордного уровня по сравнению с аналогичным периодом любого предыдущего года", — уверен эксперт круизной индустрии Стюарт Широн.
Круизные компании отвечают на спрос, создавая всё новые маршруты и добавляя уникальные развлечения, которые невозможно найти ни в одном другом месте.
Star of the Seas — это символ новой эпохи круизного туризма. Лайнеры становятся больше, комфортнее и зрелищнее, а путешествие по морю превращается в полноценное приключение.
Уточнения
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.
