Япония манит россиян: сакура, огненные клёны и секретные маршруты, о которых молчат гиды

4:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на поездки в Японию со стороны российских туристов продолжает расти стремительными темпами. Весенний всплеск интереса в период цветения сакуры оказался лишь началом — сегодня Япония пользуется невероятной популярностью в течение всего года.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туризм в японии осенью

Рекордные продажи и долгосрочное планирование

По данным туроператоров, бронирования на лето превысили прошлогодние показатели на 40%. Но и осень, с её огненными кленами момидзи, обещает стать рекордной.

"Прогнозы относительно роста спроса на Японию полностью подтвердились. Мы наблюдаем не только традиционный интерес к периоду красных кленов, но и уже сейчас получаем запросы на новогодние туры и поездки на цветение сакуры в следующем году. Глубина продаж достигает шести-семи месяцев, что является беспрецедентным показателем", — заявили в ITM group.

Визовый вопрос: осторожность прежде всего

Специалисты напоминают: документы в японское консульство лучше подавать заранее. Минимальный срок — не позже чем за две недели до вылета. Малейшая ошибка, например неправильный порядок страниц, может обернуться отказом в приёме.

Куда ехать и когда лучше всего

ITM group советует планировать путешествие для любования осенними пейзажами на конец ноября — начало декабря. В маршрутах обычно объединяют Токио, Киото, Нару, Удзи, Осаку и Кавагучико. Стоимость подобной программы — около 483 тысяч рублей с перелётом.

"Мы наблюдаем большую глубину продаж в этом сезоне. Туристы активно бронируют туры на осенний период, спрашивают классические места для любования кленами, такие как Токио, Киото, Хаконе и Никко. В этом году чаще выбирают программы с большим количеством экскурсий и более длительным пребыванием в стране. Цены на туры остаются на уровне прошлого года — средняя стоимость пакета составляет от 300 тысяч рублей на человека", — отмечает BSI Group высокий интерес к более насыщенным экскурсионным программам.

Популярные маршруты и дополнительные точки

Компания "Сатмаркет" подтверждает: интерес к осенним программам вырос на 10%. Туристы чаще всего выбирают Токио и Киото, но к маршрутам добавляются и морские порты Канадзава и Йокогама. Многие гости Осаку планируют посетить EXPO. Средний чек без авиаперелёта — около 3 тысяч долларов на человека.

Полёты: выбор за комфортом

Несмотря на привлекательные тарифы китайских авиакомпаний, многие путешественники предпочитают турецких и арабских перевозчиков, ценя сервис и удобство полётов.

Цифры, которые впечатляют

Согласно данным Японской национальной туристической организации (JNTO), с января по июнь 2025 года Японию посетили 84,7 тысячи россиян — это в два раза больше, чем за тот же период 2024-го.

Путешествие по Японии: от юга к северу

Для тех, кто планирует поездку в осенне-зимний период, Турпром предлагает маршрут с юга на север:

Окинава — "японские Гавайи" с пляжами, замком Сюри и океанариумом Тюрауми.

Хиросима — город памяти с Парком мира и легендарными воротами Ицукусима-дзиндзя.

Осака — замок, уличная еда и район Дотонбори.

Нара — храмы и парки с ручными оленями.

Киото — Золотой павильон, Киёмидзу-дэра и бамбуковая роща Арасияма.

Канадзава — сад Кенрокуэн и район Хигаси-чаягай.

Хаконе — виды на Фудзи и горячие источники.

Токио — столица контрастов: Сибуя, храм Мэйдзи и Асакуса.

Никко — древние храмы среди осенних красок.

Саппоро — пиво, зимний фестиваль и знаменитый рамен.

Вкус Японии: что попробовать

Российские туристы особенно ценят:

суши,

рамен,

темпуру,

якитори,

окономияки,

такояки,

моти.

Итог

Япония уверенно закрепляется в списке самых желанных направлений для российских туристов. И если планируете поездку, лучше бронировать заранее — спрос действительно беспрецедентный.

Уточнения

Момидзигари (яп. 紅葉狩) или момидзи (яп. 紅葉) — это традиционное для Японии любование осенней сменой окраски листьев.



Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

