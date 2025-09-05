Дальний Восток открывается иначе: лайнеры пойдут в места, куда не долетали даже самолёты

Морские путешествия по Дальнему Востоку готовятся удивить даже самых опытных туристов. Впервые в новейшей истории России запускается масштабный круизный проект, который соединит Владивосток, Камчатку, Сахалин и даже труднодоступные Командорские острова.

Долгожданная мечта становится реальностью

Идея, обсуждаемая более десяти лет, наконец воплощается в жизнь. Власти Приморья и Камчатки заявляют о полной готовности к приему круизных лайнеров. Уже в сентябре будет опубликовано расписание рейсов на 2026 год.

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, подчеркнул, что теперь основная задача — развить портовую и транспортную инфраструктуру.

"Сегодня в сфере туризма на Камчатке создано 5 тысяч рабочих мест, и мы планируем удвоить это число", добавил его коллега из Камчатки Владимир Солодов .

Флагман будущего — лайнер "Астория Нова"

Главной звездой маршрута станет дизель-электроход класса Sister ship. Он способен принять более 1400 пассажиров и предложит им:

театрально-концертный зал на 1000 мест;

восемь ресторанов и баров;

бассейн и фитнес-центр;

магазины, салоны и зоны отдыха.

Маршрут протянется от Владивостока через Сахалин и Курильские острова до Камчатки. В обратный путь лайнер отправится через Командорские острова. Стоимость — от 17 тысяч рублей в день.

Международные горизонты

В осенне-весенний сезон планируется запуск 10-дневных маршрутов во Владивосток, Южную Корею и Китай. В перспективе — заходы в Японию, Гонконг и на Хайнань.

"Программа круизов будет соответствовать мировым стандартам безопасности и комфорта", — отметил Кирилл Шубский, инициатор проекта.

Поддержка и развитие инфраструктуры

К проекту подключились "Росморпорт" и "Совкомфлот". Уже строятся новые причалы, а на Командорских островах завершается строительство современной гавани.

Особое внимание уделено подготовке экипажа — впервые круизный лайнер будет ходить под российским флагом и с полностью российской командой.

Туристические жемчужины маршрута

Владивосток удивит историческими фортами, Русским островом и Золотым мостом.

Корсаков раскроет секреты японского маяка Анива и истории Сахалина.

Южно-Курильск впечатлит вулканом Головнина, термальными источниками и уникальным мысом Столбчатый.

Каждый город и остров дарит свой характер, соединяя в себе природу, культуру и историю.

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию.



Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

