Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители и туристы смогут пользоваться новым пунктом пропуска на Большом Уссурийском острове уже в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме.

Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пропускной пункт машин

Временная схема

По словам губернатора, полностью строительство объекта завершится лишь к 2027 году. Однако чтобы не отставать от Китая, где уже в этом году достроят пассажирскую часть перехода, а в 2026-м — грузовую, в Хабаровском крае решили запустить временную схему для пассажиров.

"Мы понимаем, что полностью не закончим погранпереход до 2027 года, но планируем временную схему, чтобы туристы могли пользоваться им раньше", — отметил Демешин.

Совместный проект России и Китая

Концепция совместного освоения острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. В её рамках планируется масштабное развитие туристической инфраструктуры и создание круглогодичного пункта пропуска.

Масштаб и перспективы

Новый переход сможет обслуживать до 1 миллиона человек ежегодно. Предполагается, что это станет стимулом для туризма и экономического сотрудничества, а также укрепит роль Большого Уссурийского острова как символа партнёрства России и Китая.

Уточнения

Большо́й Уссури́йский (кит. трад. 黑瞎子島, упр. 黑瞎子岛, пиньинь Hēixiāzi Dǎo, палл. Хэйсяцзы-Дао; перевод официального китайского наименования — остров Чёрного медведя) — осадочный речной остров площадью от 327 до 350 км² (зависит от уровня воды в реке). 16 мая 2024 года Китай и Россия договорились о совместном развитии острова.

