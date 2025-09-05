Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сверхъестественные способности Шнурова: как он узнал о смерти Армани
Кортизол вниз, эндорфины вверх: как смех включает режим восстановления
Закрыть глаза живым и открыть рот мёртвым: фиванские гробницы раскрывают секреты бессмертия
Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать
В рамках программы Приоритет-2030 при участии Газпромбанка создаются инновационные медицинские материалы
Там, где другие захлебнутся, Ford Ranger идёт дальше: предел испытаний удивил даже инженеров
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики

Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем

1:28
Туризм

Жители и туристы смогут пользоваться новым пунктом пропуска на Большом Уссурийском острове уже в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на Восточном экономическом форуме.

пропускной пункт машин
Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пропускной пункт машин

Временная схема

По словам губернатора, полностью строительство объекта завершится лишь к 2027 году. Однако чтобы не отставать от Китая, где уже в этом году достроят пассажирскую часть перехода, а в 2026-м — грузовую, в Хабаровском крае решили запустить временную схему для пассажиров.

"Мы понимаем, что полностью не закончим погранпереход до 2027 года, но планируем временную схему, чтобы туристы могли пользоваться им раньше", — отметил Демешин.

Совместный проект России и Китая

Концепция совместного освоения острова была подписана в мае 2024 года в Пекине в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина. В её рамках планируется масштабное развитие туристической инфраструктуры и создание круглогодичного пункта пропуска.

Масштаб и перспективы

Новый переход сможет обслуживать до 1 миллиона человек ежегодно. Предполагается, что это станет стимулом для туризма и экономического сотрудничества, а также укрепит роль Большого Уссурийского острова как символа партнёрства России и Китая.

Уточнения

Большо́й Уссури́йский (кит. трад. 黑瞎子島, упр. 黑瞎子岛, пиньинь Hēixiāzi Dǎo, палл. Хэйсяцзы-Дао; перевод официального китайского наименования — остров Чёрного медведя) — осадочный речной остров площадью от 327 до 350 км² (зависит от уровня воды в реке). 16 мая 2024 года Китай и Россия договорились о совместном развитии острова.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей
Тело сдаёт позиции уже через 2 недели — вот что происходит с мышцами без тренировок
Кажется мелочью — а на деле сокращает жизнь: привычки, которые вредят собакам
Тепло под ногами и гармония в интерьере: как не ошибиться с размером ковра
Ну не гады? Юрий Лоза поражён хитрой ловушкой, которую мошенники устроили его зрителям
Юрий Слюсарь: Ростовская область сделает ставку на высокотехнологичное производство и инвестиции для пополнения бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.