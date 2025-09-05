Бесплатные рейсы внутри страны: новая программа сделает путешествия по Таиланду доступнее

Мечтали о приключении на тайских островах или вдохновились красотой страны после "Белого лотоса"? Теперь это может стать ещё доступнее. Министерство туризма и спорта Таиланда предложило программу "Покупай за границей, летай по Таиланду бесплатно", которая позволит иностранным туристам получить субсидированные внутренние рейсы.
Важно: предложение распространяется только на тех туристов, кто ещё не купил билеты на внутренние перелёты.
Цель инициативы — стимулировать путешествия не только в Бангкок и Пхукет, но и в менее популярные регионы страны. Несмотря на расходы в миллионы долларов, власти ожидают более чем десятикратную отдачу для экономики.
Сейчас туризм в Таиланде переживает спад: в 2025 году поток иностранных гостей снизился на 7 % по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в 2019 году страну посетили почти 40 миллионов человек.
Подобные программы уже действуют в Японии. Japan Airlines предлагает специальные тарифы для иностранцев, а ANA — бесплатные перелёты внутри страны при бронировании международного билета. Если кампания в Таиланде окажется успешной, её могут расширить, а другие страны — взять пример.
Уточнения
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
