Бесплатные рейсы внутри страны: новая программа сделает путешествия по Таиланду доступнее

Туризм

Мечтали о приключении на тайских островах или вдохновились красотой страны после "Белого лотоса"? Теперь это может стать ещё доступнее. Министерство туризма и спорта Таиланда предложило программу "Покупай за границей, летай по Таиланду бесплатно", которая позволит иностранным туристам получить субсидированные внутренние рейсы.

Отдых в Тайланде
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отдых в Тайланде

Как работает программа

  • Условие: наличие международного авиабилета в Таиланд.
  • Субсидия: 1750 бат (около 54 $) за билет в одну сторону или 3500 бат за рейс туда и обратно.
  • Участники: шесть тайских авиакомпаний.
  • Дополнительно: компенсация багажа до 20 кг.
  • Срок действия: с сентября по ноябрь 2025 года.

Важно: предложение распространяется только на тех туристов, кто ещё не купил билеты на внутренние перелёты.

Зачем это нужно Таиланду

Цель инициативы — стимулировать путешествия не только в Бангкок и Пхукет, но и в менее популярные регионы страны. Несмотря на расходы в миллионы долларов, власти ожидают более чем десятикратную отдачу для экономики.

Сейчас туризм в Таиланде переживает спад: в 2025 году поток иностранных гостей снизился на 7 % по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: в 2019 году страну посетили почти 40 миллионов человек.

Международный опыт

Подобные программы уже действуют в Японии. Japan Airlines предлагает специальные тарифы для иностранцев, а ANA — бесплатные перелёты внутри страны при бронировании международного билета. Если кампания в Таиланде окажется успешной, её могут расширить, а другие страны — взять пример.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
