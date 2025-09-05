Китайские туристы возвращаются: безвизовый режим удешевит поездки в Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

В ближайшее время турпоток из Китая в Россию может увеличиться на четверть. Такой прогноз сделал Александр Мусихин, сопредседатель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии.

Экономия для путешественников

Главный фактор роста — введение безвизового режима. По словам Мусихина, это заметно снизит затраты для туристов:

  • электронная виза стоит около 50 долларов,
  • традиционная — более 150 долларов.

Таким образом, поездка в Россию станет доступнее для миллионов граждан Китая.

Рейсы между странами

Сейчас между Россией и Китаем выполняется около 150 авиарейсов в неделю из разных городов. Эксперты считают, что с открытием безвизового режима число рейсов может увеличиться, а маршруты — расшириться.

Что это значит для России

Рост китайского турпотока сулит дополнительные доходы гостиницам, ресторанам и торговым точкам. Въездной туризм, по оценкам специалистов, станет одним из драйверов развития региональной экономики, особенно на Дальнем Востоке и в городах с крупными китайскими сообществами.

Уточнения

Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
