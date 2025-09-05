Китайские туристы возвращаются: безвизовый режим удешевит поездки в Россию

В ближайшее время турпоток из Китая в Россию может увеличиться на четверть. Такой прогноз сделал Александр Мусихин, сопредседатель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии.
Главный фактор роста — введение безвизового режима. По словам Мусихина, это заметно снизит затраты для туристов:
Таким образом, поездка в Россию станет доступнее для миллионов граждан Китая.
Сейчас между Россией и Китаем выполняется около 150 авиарейсов в неделю из разных городов. Эксперты считают, что с открытием безвизового режима число рейсов может увеличиться, а маршруты — расшириться.
Рост китайского турпотока сулит дополнительные доходы гостиницам, ресторанам и торговым точкам. Въездной туризм, по оценкам специалистов, станет одним из драйверов развития региональной экономики, особенно на Дальнем Востоке и в городах с крупными китайскими сообществами.
Уточнения
Безви́зовый режи́м или просто безви́з — режим взаимоотношений между государствами, при котором гражданам этих государств не требуется получение визы для въезда на их территорию.
Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.