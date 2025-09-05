Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Прощай, пробки: Хорватия внедряет электронную оплату за проезд

1:57
Туризм

В ноябре 2026 года в Хорватии заработает новая система оплаты за пользование автомагистралями. Как сообщает jutarnji. hr, привычная практика оплаты наличными или картой прямо на трассе уйдёт в прошлое: платить можно будет только в электронном виде.

автомагистрали Хорватии
Фото: Traffic Flow (2) by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автомагистрали Хорватии

Как это будет работать

Оплата проезда останется привязанной к пройденному расстоянию. Вместо традиционных шлагбаумов будут установлены камеры, фиксирующие номерные знаки. Вариантов оплаты два:

  • через существующие устройства ENC,
  • полностью онлайн.

При этом больше нельзя будет одалживать ENC-"коробочки" между водителями. Для грузовиков и автобусов массой более 3,5 тонн использование ENC станет обязательным.

Конец пробкам

Власти обещают, что нововведение сократит количество пробок перед пунктами оплаты, особенно в часы пик. По аналогии с Боснией и Герцеговиной водителям всё же придётся зарегистрировать номер автомобиля, но сам процесс будет проще.

Штрафы и контроль

За неоплаченную поездку предусмотрены серьёзные санкции. Для частных лиц штраф может достигать 1200 евро (около 3 тысяч долларов), для компаний — до 1300 евро (примерно 32 тысячи долларов).

Кто стоит за проектом

Разработкой системы занимается словацкая компания SkyToll, получившая контракт на 80 миллионов евро в сентябре прошлого года. Она управляет аналогичными системами в Словакии, а её дочерняя компания CzechToll отвечает за оплату шоссе в Чехии.

Оба оператора входят в ITIS Holding, контролируемый инвестиционной группой PPF, которой с 2024 года принадлежит 95 % акций.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
