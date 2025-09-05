Избежать толп и насладиться Италией: гид по осенней Апулии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Апулия, регион на юго-востоке Италии, славится своим обширным побережьем, живописными поселениями, а также превосходной гастрономией и виноделием.

В период межсезонья это место становится настоящей находкой: немногочисленные пляжи, где сливаются лазурные воды Адриатики и Ионического моря.

С наступлением сентября температура воздуха остается приятной — около 20 градусов, а количество туристов значительно уменьшается, превращая Апулию в идеальное место для романтического путешествия в истинно итальянском стиле.

Множество живописных средневековых городов манят туристов прогуляться по старинным улочкам и погрузиться в богатую историю этого края. Один из таких городов — Лечче, известный как "Флоренция Юга", поражает своей архитектурой в стиле барокко.

Уточнения

Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Барокко — один из самых многозначных терминов в истории и теории художественной культуры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
