Избежать толп и насладиться Италией: гид по осенней Апулии

Апулия, регион на юго-востоке Италии, славится своим обширным побережьем, живописными поселениями, а также превосходной гастрономией и виноделием.
В период межсезонья это место становится настоящей находкой: немногочисленные пляжи, где сливаются лазурные воды Адриатики и Ионического моря.
С наступлением сентября температура воздуха остается приятной — около 20 градусов, а количество туристов значительно уменьшается, превращая Апулию в идеальное место для романтического путешествия в истинно итальянском стиле.
Множество живописных средневековых городов манят туристов прогуляться по старинным улочкам и погрузиться в богатую историю этого края. Один из таких городов — Лечче, известный как "Флоренция Юга", поражает своей архитектурой в стиле барокко.
Уточнения
Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия. Барокко — один из самых многозначных терминов в истории и теории художественной культуры.
