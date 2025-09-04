Как избавиться от авиационного живота? Простые упражнения для комфортного полёта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:22
Туризм

Что такое "авиационный живот" и откуда он берётся? Речь идет о вздутии живота и спазмах, нередко возникающих у пассажиров самолётов.

Боль в животе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наука объясняет

По словам доктора Бреннана Шпигеля, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и директороа по исследованиям в области здравоохранения в Cedars-Sinai, у поверхности земли гравитация удерживает молекулы воздуха, обеспечивая плотность атмосферы. Однако с увеличением высоты воздух становится более разреженным, а давление падает.

Несмотря на то, что в салоне самолёта поддерживается определенный уровень давления, он все равно ниже, чем на уровне моря, что приводит к расширению кишечника, поясняет Шпигель.

Как отмечает Шпигель, для некоторых это может быть лишь небольшим дискомфортом. Однако для других это может быть весьма болезненно и даже спровоцировать обострение колита или других воспалительных заболеваний кишечника, например, болезни Крона.

"Авиационный живот" — это напоминание о том, что, хотя наши тела и приспособлены к гравитации, они также адаптированы к атмосферному давлению, которое она создаёт, — говорит он. — На высоте, когда это давление ослабевает, живот часто реагирует одним из первых".

Как облегчить боль, не вставая с кресла?

Шпигель предлагает несколько простых упражнений, которые можно выполнять на месте. Одно из них — "освобождение авиационного живота". Для этого нужно положить руку на живот на несколько сантиметров ниже пупка и слегка надавить. Затем массировать область справа от пупка по направлению к правой тазовой кости.

Этот массаж помогает "выдавить" газы через илеоцекальный клапан, соединяющий тонкий и толстый кишечник. Попадая в толстую кишку, где больше места, газам становится легче выйти. Кроме того, можно делать повороты корпусом, плавно поворачивая туловище из стороны в сторону, чтобы стимулировать работу кишечника. Важно также следить за осанкой и сидеть прямо, чтобы не сдавливать брюшную полость.

Рекомендуется дышать медленно и глубоко, выдыхая через сжатые губы, чтобы стимулировать блуждающий нерв, расслабить кишечник и улучшить пищеварение.

Уточнения

Спазм — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
