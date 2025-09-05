127 % избыточной смертности: Париж признан самым смертоносным городом во время жары

Волны аномальной жары, усиливающиеся в Европе в последние годы, особенно опасны для Парижа. Новое исследование, опубликованное в The Lancet, показало тревожные цифры: именно здесь риск смертности в период экстремальных температур один из самых высоких на континенте.
Учёные проанализировали данные более чем по 850 европейским городам с 2000 года, используя информацию NASA и программы Copernicus. Результаты ошеломляют: во время жары Париж фиксировал 127 % случаев избыточной смертности. Это делает Город Огней самым опасным местом для жизни летом.
Интересно, что в холодный период наибольшая смертность регистрируется в Лондоне — именно британская столица оказалась наиболее уязвимой к экстремальным морозам.
Главная причина — городская среда, плохо приспособленная к высоким температурам. Османская архитектура и плотная застройка удерживают тепло, создавая эффект "каменной ловушки". Добавим сюда высокую плотность населения и дефицит зелёных зон — и жара превращается в серьёзную угрозу.
Мэрия Парижа уже ищет решения. Среди инициатив:
Хотя ситуация остаётся тревожной, эти шаги внушают надежду, что Париж сможет адаптироваться к климатическим вызовам. Но времени всё меньше: глобальное потепление ускоряется, и экстремальные температуры будут только усиливаться.
Пари́ж (фр. Paris ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии, жара — это длительное повышение температуры воздуха от +35 °C и выше.
