127 % избыточной смертности: Париж признан самым смертоносным городом во время жары

Туризм

Волны аномальной жары, усиливающиеся в Европе в последние годы, особенно опасны для Парижа. Новое исследование, опубликованное в The Lancet, показало тревожные цифры: именно здесь риск смертности в период экстремальных температур один из самых высоких на континенте.

жара в Париже
Фото: freepik.com by lifeforstock is licensed under Free More info
жара в Париже

Опасные рекорды

Учёные проанализировали данные более чем по 850 европейским городам с 2000 года, используя информацию NASA и программы Copernicus. Результаты ошеломляют: во время жары Париж фиксировал 127 % случаев избыточной смертности. Это делает Город Огней самым опасным местом для жизни летом.

Интересно, что в холодный период наибольшая смертность регистрируется в Лондоне — именно британская столица оказалась наиболее уязвимой к экстремальным морозам.

Почему Париж уязвим?

Главная причина — городская среда, плохо приспособленная к высоким температурам. Османская архитектура и плотная застройка удерживают тепло, создавая эффект "каменной ловушки". Добавим сюда высокую плотность населения и дефицит зелёных зон — и жара превращается в серьёзную угрозу.

Что делать?

Мэрия Парижа уже ищет решения. Среди инициатив:

  • создание "островков прохлады" и городских лесов,
  • новый "план дождя", представленный летом 2025 года,
  • меры по увеличению зелёных насаждений и улучшению городской вентиляции.

Хотя ситуация остаётся тревожной, эти шаги внушают надежду, что Париж сможет адаптироваться к климатическим вызовам. Но времени всё меньше: глобальное потепление ускоряется, и экстремальные температуры будут только усиливаться.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Исторический центр, образованный островом Сите и обоими берегами Сены, складывался на протяжении веков.

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии, жара — это длительное повышение температуры воздуха от +35 °C и выше. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
