Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суставы рушатся молча: три простых симптома подскажут, что без ортопедических стелек уже не обойтись
Река хранит тайну миллионов лет: странное существо на берегу заставило вспомнить о древнем прошлом
127 % избыточной смертности: Париж признан самым смертоносным городом во время жары
Секрет бабушки: мариную болгарский перец так, что зимой нет отбоя от гостей
Превратить детскую в космический корабль: фантазии детей становятся главным интерьером
Самогон не в рюмку, а в лунку: хитрый способ дачников, который отпугивает вредителей
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Необычные правила воспитания от Собчак: сыну нельзя иметь телефон до 12 лет
Идеальные питомцы для маленькой квартиры: список, который спасёт ваши нервы

Бирюзовые воды и лаванда: дикие бухты Франции, похожие на Киклады

2:13
Туризм

Представьте себе тропинки, где под ногами пахнет лавандой и тимьяном, а впереди открываются бирюзовые бухты, словно со страниц открытки с Киклад. Это не Эгейское море, а удивительный уголок Вара, который поражает сочетанием нетронутой природы и греческой аутентичности.

Порт-Кро, Средиземное море
Фото: unsplash.com by Pierre Bouillot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Порт-Кро, Средиземное море

Скрытая жемчужина

Речь идёт об острове Порт-Кро — настоящем рае Средиземноморья. Первое впечатление здесь ошеломляет: кристально чистые воды переливаются от сапфира до бирюзы, напоминая Эгейское море. Пышная растительность источает ароматы мирта, розмарина и лаванды, а тропы ведут к смотровым площадкам с видами на бескрайний Гранд-Блю.

Бухты, достойные Киклад

Пляж Ла-Палюд выглядит так, словно перенесён с Миконоса: мелкий песок, спокойная голубая вода и атмосфера тишины вдали от материковой суеты. Южный пляж добирается только пешком, но награда за усилия — сланцевые скалы и природные бассейны с идеальной для купания температурой.

Ароматные маршруты и история

Поход по Тропе хребтов открывает панорамы на архипелаг, а солнечное тепло усиливает аромат дикой лаванды и можжевельника, превращая прогулку в настоящую терапию. Вдобавок здесь сохранились укрепления и археологические памятники — следы богатого прошлого, которые гармонично переплетаются с природой.

Экосистема и подводный мир

Порт-Кро — это уникальный заповедник. Здесь гнездятся редкие морские птицы, а в воде раскинулись подводные луга Посидонии — "лёгкие Средиземного моря". Среди них плавают морские окуни, корбы и дентисы, превращая сноркелинг и дайвинг в незабываемое приключение.

Остров, который стоит беречь

Порт-Кро доказывает, что Франция может подарить опыт, не уступающий греческим островам. Его дикая красота и забота о сохранении природы делают это место уникальным. Если вы мечтали о Греции — начните с Вара, и, возможно, вы найдёте рай ближе, чем думали.

Уточнения

Пор-Кро (фр. Île de Port-Cros) — французский остров, расположенный в Средиземном море у побережья Ривьеры. Относится к Йерским островам. Входит в коммуну Йер департамента Вар. К острову примыкают небольшой остров Баго и скала Габинейера, также входящие в национальный парк.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Не за горами реформа банкротства: Госдума близка к финалу — что нужно знать бизнесу
Смена страны — смена крема: адаптируем уход грамотно
Бирюзовые воды и лаванда: дикие бухты Франции, похожие на Киклады
Ледяной монстр A23a теряет свои размеры: монстр изо льда разрушается в тёплых водах
Чай вместо диеты: напитки, которые запускают сжигание жира и делают талию тоньше
Один контейнер решает проблему пыли под кроватью — и вещи остаются свежими
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Кишечник будет работать как часы: вот что произойдет, если регулярно есть всего 1 грушу
Ужинали вместе: Собчак рассказала, как Джорджо Армани относился к женщинам
Посадите сейчас — ахнете весной: секретный ритуал осени, который превратит вашу клумбу в арт-объект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.