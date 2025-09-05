Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов

Ла-Боль — один из самых обсуждаемых пляжей Франции. Но именно он чаще всего оказывается в списке разочарований у местных жителей и читателей.

Фото: commons.wikimedia.org by Spens03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пляж Ла-Боль, Франция

Цифры и рейтинг

Протянувшийся на девять километров между Порнише и Ле-Пулигеном, этот пляж к августу 2025 года собрал 4700 публикаций в соцсети. По версии Plaqueplastique. fr, Ла-Боль занимает пятнадцатое место в национальном рейтинге популярных пляжей. Атлантическая Луара в целом тоже вошла в тридцатку, оказавшись в середине списка.

Что говорят туристы

Несмотря на цифры, отзывы об этом месте противоречивы. Наш опрос среди читателей и пользователей интернета показал: большинство не советуют ехать на Ла-Боль. Главные претензии — "слишком бетонный" и "слишком переполненный туристами".

Любимые альтернативы

Зато в ответах на вопрос о "райских уголках" респонденты чаще называли другие места:

пляж Ле Либрие в Порнише,

пляж де Портмен в Порнике,

пляж Ле Бретон в Ла Турбаль.

Эти локации, по мнению читателей, лучше сохраняют атмосферу уюта и природы.

Контраст восприятия

В статистике по хэштегам Ла-Боль обогнал пляжи на Корсике, в Бретани, на Лазурном берегу и даже на Реюньоне. Но по уровню популярности в соцсетях он сильно уступает лидерам списка — двум пляжам, которые за последний месяц собрали гораздо больше публикаций.

Таким образом, Ла-Боль остаётся пляжем с двойным имиджем: виртуальная известность есть, но реальная любовь туристов и жителей региона уходит к другим берегам.

Уточнения

Ла-Боль-Эскублак (фр. La Baule-Escoublac) ― коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Популярный морской курорт с прекрасными виллами, казино, роскошными отелями и оригинальным сочетанием старой бретонской и эксклюзивной приморской культуры с 9-километровым песчаным пляжем.

