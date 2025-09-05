Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор с хвостом: он не носит халата и не знает наук, но его любовь лечит сильнее любых лекарств
То, что делают миллионы, может обернуться болью: неожиданная правда о йогуртных крышках
10 кроссоверов с роскошной внешностью и народной ценой: выглядят на 3 млн, стоят вдвое меньше
Эта тренировка кажется лёгкой, но быстро превращается в проверку силы и выносливости
В Аргентине нашли древнего монстра: двоюродный брат крокодила охотился на динозавров
GPS поймал абсурд: хитрая птица доказала, что природа умеет смеяться над наукой и людьми
Щепотка, которая заменяет аптечку и дезодорант: неожиданные применения соды для здоровья
Хотят на пенсию раньше 65 лет: вот на что они планируют потратить время
Гробницы, а не обители фей: археологи вскрыли 5000-летние постройки на Сардинии

Битва титанов: кто выйдет победителем после слияния SMBC Aviation и Air Lease

3:07
Туризм

Авиарынок ждёт масштабное слияние. Smbc Aviation Capital — вторая по величине лизинговая компания мира — объявила о покупке Air Lease, занимающей четвёртое место, за $7,4 млрд наличными.

Авиация
Фото: KLM A330 crosswind takeoff by Maarten Visser from Capelle aan den IJssel, Nederland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Авиация

Новый гигант

После объединения под управлением группы окажется более 1200 самолётов. Это выводит их на вторую строчку рейтинга крупнейших лизингодателей, обгоняя Avolon, но уступая AerCap с его 1700 самолётами. По данным Airfinance Global, всего в мире эксплуатируется 26 400 самолётов, и более половины из них — 13 700 — арендуются у лизинговых компаний.

Клиенты и зависимости

Air Lease сотрудничает с Ita Airways (31 самолёт) и Aeroitalia (2), а Smbc — с IndiGo, Lufthansa и United Airlines. В некоторых случаях авиакомпании полностью зависят от лизингодателей: весь парк у них зафрахтован. Многие из таких компаний зарегистрированы в Ирландии благодаря налоговым льготам.

Картина по регионам

Европа лидирует по числу арендованных самолётов (3557), далее идут Северная Америка (2186), Китай (1918) и Латинская Америка (1464). Большинство (73 %) — однопроходные модели вроде Airbus A320 или Boeing 737, популярных на коротких и средних маршрутах. Например, у EasyJet 40 % парка зафрахтованы, а у Wizz Air — 94 %.

Цена вопроса

Стоимость аренды зависит от модели. Новый Airbus A321neo обходится в $420-470 тыс. в месяц. Старый A321 — около $330 тыс. За широкофюзеляжные лайнеры цена выше: Airbus A350 — до $1,1 млн, Boeing 787 — $700-800 тыс.

Два пути

Существует два типа контрактов:

  • операционный лизинг — кратко- и среднесрочный, без передачи собственности, даёт авиакомпаниям гибкость;
  • финансовый лизинг — сложнее юридически, так как предполагает покупку самолёта лизингодателем по заказу авиакомпании, с возможностью дальнейшего выкупа.

Финансовые итоги

2025 год начался удачно: по данным Airfinance Global, совокупная чистая прибыль лизинговых компаний в I квартале достигла $1,31 млрд (против $938 млн годом ранее). Выручка составила $15,36 млрд. Но вместе с этим вырос и долг — в 2024 году он достиг $134,33 млрд, что стало рекордом последних лет.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Авто
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Последние материалы
Хотят на пенсию раньше 65 лет: вот на что они планируют потратить время
Гробницы, а не обители фей: археологи вскрыли 5000-летние постройки на Сардинии
Избежать толп и насладиться Италией: гид по осенней Апулии
Секрет грабителей раскрыт: как обычный дверной звонок помогает ворам выбрать жертву
Худеем на обедах: замените эти 3 продукта и увидите изменения
Филлеры в мочки ушей: всё о необычной, но эффективной процедуре
Три шага осенью, которые отделяют сладкий урожай клубники от пустых грядок
От Котова до Гарри Поттера: как мем из старого фильма Михалкова захватил интернет
Конкуренция автосалонов делает своё дело: машины в этом городе уходят дешевле
Цены в гостиницах рванули вверх: готовимся к рекордным тратам в бархатный сезон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.