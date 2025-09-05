Битва титанов: кто выйдет победителем после слияния SMBC Aviation и Air Lease

Авиарынок ждёт масштабное слияние. Smbc Aviation Capital — вторая по величине лизинговая компания мира — объявила о покупке Air Lease, занимающей четвёртое место, за $7,4 млрд наличными.

Новый гигант

После объединения под управлением группы окажется более 1200 самолётов. Это выводит их на вторую строчку рейтинга крупнейших лизингодателей, обгоняя Avolon, но уступая AerCap с его 1700 самолётами. По данным Airfinance Global, всего в мире эксплуатируется 26 400 самолётов, и более половины из них — 13 700 — арендуются у лизинговых компаний.

Клиенты и зависимости

Air Lease сотрудничает с Ita Airways (31 самолёт) и Aeroitalia (2), а Smbc — с IndiGo, Lufthansa и United Airlines. В некоторых случаях авиакомпании полностью зависят от лизингодателей: весь парк у них зафрахтован. Многие из таких компаний зарегистрированы в Ирландии благодаря налоговым льготам.

Картина по регионам

Европа лидирует по числу арендованных самолётов (3557), далее идут Северная Америка (2186), Китай (1918) и Латинская Америка (1464). Большинство (73 %) — однопроходные модели вроде Airbus A320 или Boeing 737, популярных на коротких и средних маршрутах. Например, у EasyJet 40 % парка зафрахтованы, а у Wizz Air — 94 %.

Цена вопроса

Стоимость аренды зависит от модели. Новый Airbus A321neo обходится в $420-470 тыс. в месяц. Старый A321 — около $330 тыс. За широкофюзеляжные лайнеры цена выше: Airbus A350 — до $1,1 млн, Boeing 787 — $700-800 тыс.

Два пути

Существует два типа контрактов:

операционный лизинг — кратко- и среднесрочный, без передачи собственности, даёт авиакомпаниям гибкость;

финансовый лизинг — сложнее юридически, так как предполагает покупку самолёта лизингодателем по заказу авиакомпании, с возможностью дальнейшего выкупа.

Финансовые итоги

2025 год начался удачно: по данным Airfinance Global, совокупная чистая прибыль лизинговых компаний в I квартале достигла $1,31 млрд (против $938 млн годом ранее). Выручка составила $15,36 млрд. Но вместе с этим вырос и долг — в 2024 году он достиг $134,33 млрд, что стало рекордом последних лет.

Ли́зинг (англ. leasing от англ. to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

