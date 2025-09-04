На грани фантастики: аэропорт Дубая меняет правила пассажирского досмотра

Представьте, что проходя контроль безопасности в аэропорту, вам не нужно доставать ноутбук или выбрасывать бутылку воды. Для пассажиров дубайского аэропорта DXB это уже не фантастика, а ближайшее будущее.

Фото: Emirates tails by Alex Polezhaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аэропорт Дубай

Технологии нового уровня

Сейчас в Терминале 3, где работает только Emirates Airlines, тестируются инновационные сканеры и системы искусственного интеллекта. Они позволяют не вынимать из сумки ноутбуки, духи, кремы или жидкости свыше 100 мл.

"Внедрение этой новой технологии сделает путешествия более комфортными и беззаботными, ведь вам не придётся ничего доставать из сумки", — объяснила старший вице-президент по работе терминалов Эсса Аль Шамси.

Планы и масштабы

Проект грандиозный: к концу 2026 года заменят около 140 машин досмотра.

"Это огромная работа, которая требует некоторых изменений в инфраструктуре, поэтому на её завершение потребуется время", — отметил Аль Шамси.

Уже в мае 2025 года Dubai Aviation Engineering Projects заключила контракт со Smiths Detection. Компания займётся установкой передовых технологий во всех трёх терминалах DXB.

Почему это важно

Такие сканеры обеспечивают 3D-изображение с высоким разрешением, ускоряют проверку багажа и делают путешествие комфортнее. Для аэропорта это ещё и способ справиться с постоянно растущим пассажиропотоком.

По данным Dubai Airports, только в первой половине 2025 года через DXB прошло 46 млн человек — это рекордный результат. Во втором квартале было обслужено 22,5 млн гостей (+3,1 % к прошлому году). Апрель стал самым загруженным месяцем в истории аэропорта — 8 млн пассажиров за один месяц.

Взгляд в будущее

Кроме новых сканеров, аэропорты Дубая внедряют и системы на базе ИИ, которые помогут сократить время обслуживания самолётов и повысить эффективность работы в целом.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов. Является дочерней структурой The Emirates Group.

