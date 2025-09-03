Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ежегодно в конце августа в болгарскую деревушку Момчиловци съезжаются сотни китайских туристов. Их привлекает фестиваль, посвященный местному йогурту — известному продукту, который считается залогом здоровья и долголетия и уже много лет пользуется огромной популярностью в Китае.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Продукция местных жителей

Местные производители молока и сыра, некоторые из которых даже говорят по-китайски, активно предлагают свою продукцию.

"Болгарский йогурт очень популярен в Китае, поэтому мы хотим попробовать настоящий", — рассказывает 37-летний Гъ Линь, приехавший из Китая.

Уникальные бактерии

Интерес китайцев к Момчиловци возник еще в 2009 году, когда китайская молочная компания начала импортировать уникальные бактерии из местного молока. Сегодня их продукт под названием Mosilian является одним из самых продаваемых в китайских супермаркетах, пишет Reuters.

Ключ к долголетию

Еще в начале XX века болгарский и русский микробиологи Стамен Григоров и Илья Мечников доказали, что йогурт — ключ к долголетию.

"Весной, когда животные пасутся на свежей зеленой траве, йогурт приобретает особый вкус. А осенью, когда трава становится сухой, молоко становится более насыщенным", — говорит потомственный болгарский фермер в четвертом поколении.

Уточнения

Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.

