Загадочный ингредиент: почему сотни китайцев ежегодно едут в болгарскую деревню за этим продуктом

Ежегодно в конце августа в болгарскую деревушку Момчиловци съезжаются сотни китайских туристов. Их привлекает фестиваль, посвященный местному йогурту — известному продукту, который считается залогом здоровья и долголетия и уже много лет пользуется огромной популярностью в Китае.
Местные производители молока и сыра, некоторые из которых даже говорят по-китайски, активно предлагают свою продукцию.
"Болгарский йогурт очень популярен в Китае, поэтому мы хотим попробовать настоящий", — рассказывает 37-летний Гъ Линь, приехавший из Китая.
Интерес китайцев к Момчиловци возник еще в 2009 году, когда китайская молочная компания начала импортировать уникальные бактерии из местного молока. Сегодня их продукт под названием Mosilian является одним из самых продаваемых в китайских супермаркетах, пишет Reuters.
Еще в начале XX века болгарский и русский микробиологи Стамен Григоров и Илья Мечников доказали, что йогурт — ключ к долголетию.
"Весной, когда животные пасутся на свежей зеленой траве, йогурт приобретает особый вкус. А осенью, когда трава становится сухой, молоко становится более насыщенным", — говорит потомственный болгарский фермер в четвертом поколении.
Уточнения
Фестива́ль (фр. festival лат. festivus — «праздничный») — массовое празднество, показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или киноискусства, а также спортивных достижений.
Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?