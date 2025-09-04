Один дом, сотни историй: Севастьянов оставил Екатеринбургу дворец, окутанный мифами

Дом Севастьянова — одна из самых узнаваемых достопримечательностей Екатеринбурга и символ архитектурного великолепия города. Несмотря на название, это не просто "дом", а настоящий дворец, поражающий воображение своим убранством и историей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дом Севастьянова вечером

История и архитектура

Здание было построено в XIX веке и несколько раз меняло хозяев. Свой нынешний облик оно приобрело при четвёртом владельце — коллежском асессоре Николае Севастьянове. Архитектор Александр Падучев соединил строгую классику с неоготическими элементами и барочной декоративностью. В итоге особняк стал своего рода "учебником архитектуры" в центре города, вобравшим в себя черты разных стилей.

Легенды и предания

С этим зданием связано множество легенд. Так, по преданию, Севастьянов хотел позолотить купол угловой ротонды, однако власти восприняли идею как проявление гордыни — ведь золото позволялось использовать только в храмовой архитектуре. В наказание хозяина обязали ежедневно посещать церковь в тяжёлых чугунных калошах и каяться. Сохранилась и история о том, что он любил сидеть у дома и лукаво спрашивать прохожих: "А вы знаете, чей это дом?"

Судьба особняка

После смерти Севастьянова здание пережило несколько этапов использования. Здесь располагались окружной суд, комиссариат труда, Дом профсоюзов. В советское время его называли просто — "Дом Союзов". Перед саммитом ШОС в 2008 году особняк был полностью отреставрирован и с тех пор используется как резиденция Президента России. Туристы могут любоваться им только снаружи.

Атмосфера сегодня

Фасад здания — отдельная достопримечательность. Зелёно-белые стены с терракотовыми элементами особенно красиво смотрятся в вечерней подсветке. Каждая деталь декора словно оживает, превращая дом в сказочный дворец.

Туристический маршрут

Дом Севастьянова включён в туристическую "красную линию" Екатеринбурга — пешеходный маршрут, созданный в 2011 году для самостоятельного знакомства с главными достопримечательностями города. Он остаётся обязательной точкой для всех, кто хочет почувствовать атмосферу Урала и увидеть его архитектурное наследие.

