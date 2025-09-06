Этот простой совет поможет отдохнуть в самолёте: проверьте перед полётом

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дальний перелёт требует подготовки, чтобы дорога прошла комфортно и без лишнего стресса.

Фото: commons.wikimedia.org by Austrian Airlines, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардесса в салоне самолета

Вот удобный чек-лист для подготовки к дальнему перелёту:

Место и одежда

около аварийного выхода — больше пространства для ног,

у окна — годится для сна,

проход — для мобильности.

наденьте удобную одежду: леггинсы, футболка, пуловер, удобная обувь, возьмите носки, шарф и толстовку.

Развлечения

скачайте книги, шахматы или шашки, нарды или пасьянсы, сканворды или головоломки, сериалы или игры.

Питание и напитки

возьмите закуски: сухофрукты, батончики, крекеры.

пейте воду, сократите кофеин и алкоголь.

возьмите многоразовую бутылку для воды, которую можно наполнить после таможенного контроля.

Уход за собой

под рукой должны быть влажные салфетки, крем для лица, бальзам для губ, тканевая маска как защита от света или патчи для глаз.

перед посадкой освежите при необходимости макияж.

Движение

вставайте и ходите по салону раз в час.

делайте лёгкую растяжку, чтобы избежать отёков и застоя крови.