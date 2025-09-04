Горящие закаты и белый песок: куда теперь можно улететь напрямую из Москвы

Этой осенью у любителей экзотических направлений появился повод для радости: авиакомпания "Аэрофлот" вновь открывает регулярные рейсы на Сейшелы и в Шри-Ланку.
"Аэрофлот в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку. Полеты на Маэ начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо будут выполняться с 4 октября с частотой три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и субботам", — отмечается в сообщении перевозчика.
Компания уточняет, что бронирование билетов доступно прямо сейчас. Это значит, что путешественники могут заранее планировать долгожданный отпуск в тёплых странах.
Для рейсов в разные страны предусмотрены современные лайнеры:
Такая комбинация делает поездку удобной для пассажиров с любым бюджетом.
Возобновление этих маршрутов открывает для россиян новые возможности для отдыха в экзотических уголках мира. Теперь мечты о пляжах Индийского океана стали ещё ближе.
Уточнения
Зака́т — Заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода.
Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය, там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.
Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?