Горящие закаты и белый песок: куда теперь можно улететь напрямую из Москвы

Этой осенью у любителей экзотических направлений появился повод для радости: авиакомпания "Аэрофлот" вновь открывает регулярные рейсы на Сейшелы и в Шри-Ланку.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Самолёт Аэрофлот

Новые даты и частота полётов

"Аэрофлот в преддверии зимнего сезона возобновляет традиционные для данного времени года регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку. Полеты на Маэ начинаются 27 сентября с частотой два раза в неделю: по средам и субботам. Рейсы в Коломбо будут выполняться с 4 октября с частотой три рейса в неделю: по вторникам, четвергам и субботам", — отмечается в сообщении перевозчика.

Продажа билетов уже открыта

Компания уточняет, что бронирование билетов доступно прямо сейчас. Это значит, что путешественники могут заранее планировать долгожданный отпуск в тёплых странах.

Комфорт для пассажиров

Для рейсов в разные страны предусмотрены современные лайнеры:

Москва — Маэ (Сейшелы): Airbus A350 в трёхклассной компоновке — эконом, комфорт и бизнес.

Москва — Коломбо (Шри-Ланка): Boeing 777, также с тремя классами обслуживания.

Такая комбинация делает поездку удобной для пассажиров с любым бюджетом.

Возобновление этих маршрутов открывает для россиян новые возможности для отдыха в экзотических уголках мира. Теперь мечты о пляжах Индийского океана стали ещё ближе.

Уточнения

Зака́т — Заход за линию горизонта (Солнца, небесного светила); время такого захода.



Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

