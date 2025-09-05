Хельсинки удивляет: библиотека привлекает туристов совсем не книгами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Финляндия сумела превратить библиотеку в настоящий символ современности и культурный центр. В Хельсинки открыта OODI — новая публичная библиотека, которая уже стала одной из самых красивых достопримечательностей страны.

OODI, публичная библиотека, Хельсинки
Фото: commons.wikimedia by Vadelmavene, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
OODI, публичная библиотека, Хельсинки

Если раньше библиотеки ассоциировались с пыльными залами и строгими правилами, то финский проект полностью разрушает эти стереотипы, предлагая жителям и туристам уникальное пространство для работы, отдыха и творчества.

Главная идея OODI — сделать библиотеку многофункциональным и открытым местом. Здесь можно найти книги на разных языках, посетить школу финского языка, прийти с детьми в специально оборудованные зоны, воспользоваться Urban Workshop с 3D-принтерами и инструментами, записать музыку в студии или поиграть в Game Room. Для студентов и фрилансеров предусмотрены коворкинги и тихие залы. Всё это абсолютно бесплатно и доступно каждому.

Не меньшее впечатление производит архитектура. Здание, спроектированное бюро ALA Architects, олицетворяет современный скандинавский стиль: волнистые потолки, просторные белые залы, светлый паркет, обилие зелени и низкие полки создают атмосферу уюта и открытости. Каждый этаж имеет своё назначение: первый — динамичный и шумный, второй — спокойный и предназначен для чтения, а средний — пространство для творчества и встреч.

Расположенная в самом центре Хельсинки, напротив центрального вокзала и рядом с музыкальным центром, библиотека OODI стала не просто местом хранения книг, а культурным сердцем города. Она открыта ежедневно: по будням с 8:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 20:00. Добраться сюда можно на метро, автобусе, трамвае или поезде. Для многих OODI — это больше, чем библиотека: это новый стиль жизни, доступный каждому.

Уточнения

Центральная библиотека Хельсинки «Ооди»  (фин. Helsingin keskustakirjasto Oodi; швед. Helsingfors centrumbibliotek Ode; англ. Helsinki Central Library Oodi) — центральная публичная городская библиотека города Хельсинки. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
