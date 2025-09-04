Министерство иностранных дел России о безвизе в Китай: что запрещено

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Туризм

Министерство иностранных дел России призвало граждан строго соблюдать цели поездок в Китай и напомнило о недопустимости нарушения местных законов. Ведомство подчеркнуло: новый безвизовый режим, вступающий в силу с 15 сентября, не распространяется на трудоустройство, обучение, служебные командировки и работу представителей СМИ.

Китай, Закрытый город
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald
Китай, Закрытый город

По упрощённой схеме россияне смогут посещать Китай с целью туризма, ведения бизнеса, встречи с родственниками и друзьями, а также для транзита и обмена визитами. При этом китайская сторона сохраняет за собой право отказать во въезде без объяснения причин, что требует от путешественников особой внимательности и корректного оформления поездки.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что "трудоустройство или обучение в Китае, служебные командировки, в том числе для представителей средств массовой информации, не подпадают под действия нового режима", сообщает ТАСС.

МИД РФ отметил, что мера носит временный характер и по итогам её реализации будет дана оценка с точки зрения пользы для двусторонних отношений. Российская сторона выразила надежду, что практика безвизовых поездок получит долгосрочное закрепление.

Параллельно Министерство экономического развития прорабатывает возможность дальнейшего упрощения: снижение минимального порога туристических групп и продление срока пребывания без визы. Это позволит увеличить туристический поток и усилить деловые контакты между странами.

Вопрос об ответной отмене виз для граждан Китая при посещении России также находится на рассмотрении. Таким образом, новые правила открывают значительные перспективы для развития двустороннего сотрудничества, но требуют от россиян строгого соблюдения условий въезда.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва, СССР) — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
