Китай снимает барьеры: туризм для россиян выходит на новый уровень

Отмена визового режима между Россией и Китаем станет серьёзным стимулом для развития туристических поездок. По мнению экспертов, она позволит увеличить поток россиян минимум на треть, а в перспективе и больше.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Открытый туризм в Китае

Рост интереса к Китаю

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин напомнил, что Китай всегда был одним из самых привлекательных направлений для российских туристов благодаря близости, богатой культуре и разнообразию маршрутов.

"Отмена виз, теперь включая материковый Китай, по нашим оценкам, приведет к росту популярности туристических поездок на 30-40%", — объяснил Дмитрий Горин.

Он уточнил, что ранее действовал безвизовый групповой режим только для организованных путешествий, а также специальные условия для острова Хайнань. Теперь возможность путешествовать без визы распространяется на весь материковый Китай.

Туристическая статистика

Интерес к направлению растёт и без дополнительных послаблений, сообщает сайт aif.ru. Только за первое полугодие 2025 года Китай посетили более миллиона россиян с туристическими, деловыми и образовательными целями. По предварительным данным, к концу года количество поездок превысит 2 миллиона. Введение безвизового режима способно ещё больше ускорить динамику и сделать Китай одним из лидеров по числу принимаемых туристов из России.

Новые правила въезда

Согласно решению китайских властей, с 15 сентября 2025 года россияне смогут въезжать в страну только по загранпаспорту и оставаться там до 30 дней. Новый порядок вводится сроком на год, но при успешной реализации его действие может быть продлено.

Отмена виз упростит путешествия и сделает Китай доступнее для широкого круга туристов. Это не только укрепит туристические связи, но и поспособствует развитию делового сотрудничества и культурного обмена.