Настоящая Турция прячется в стороне от пляжей: где скрываются античные театры, заброшенные крепости и горные алтари

2:43
Туризм

Турция известна своими курортами и крупными туристическими центрами, но за пределами привычных маршрутов скрываются уникальные места. Они дарят возможность почувствовать подлинную атмосферу страны — без толпы путешественников и очередей у достопримечательностей. Это уголки, где история, природа и культура сохранились в первозданной аутентичности.

Руины Ани Турция
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Руины Ани Турция

Ассос

На Эгейском побережье, в деревне Бехрам, лежит древний город Ассос. Здесь сохранились руины храма Афины и античный театр, а с холма открывается вид на остров Лесбос. Именно в Ассосе Аристотель основал философскую школу. Место малолюдное из-за удалённости, но зато здесь можно насладиться тишиной, прогуляться по узким улочкам и попробовать свежие морепродукты в таверне. Особенно красиво вечером, когда над морем загораются закаты.

Гора Немрут

Восточная Анатолия хранит одну из самых впечатляющих святынь Турции — гигантские статуи на вершине горы Немрут. Этот памятник посвящён царю Антиоху I и включён в список ЮНЕСКО. Статуи богов и царей словно оживают на восходе или закате. Подъём сюда непростой: высота 2150 метров требует тёплой одежды и подготовки. Недалеко находится озеро Немрут в кратере вулкана, что делает поездку ещё более захватывающей.

Сафранболу

Османский город на севере страны словно музей под открытым небом. Сафранболу занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей архитектуре: старые деревянные дома с резными балконами, узкие улочки, базары с шафраном и турецким лукумом. Здесь можно остановиться в отреставрированном особняке, заглянуть в музей или отправиться в каньон Инчекая. Атмосфера спокойная и колоритная, будто Турция XIX века ожила в XXI.

Ани

На границе с Арменией стоят руины средневекового города Ани — некогда столицы Армянского царства. В X веке здесь проживало до 100 тысяч человек, а теперь остались лишь величественные стены, соборы и крепости. Туристов почти нет, что позволяет в полной мере прочувствовать дух заброшенного города. Атмосфера особенно завораживает зимой, когда руины покрывает снег, превращая их в декорацию к историческому эпосу.

Итог

Эти места не встретишь в массовых путеводителях, но именно они позволяют увидеть Турцию настоящей — спокойной, древней и по-своему загадочной.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика, — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). 

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
