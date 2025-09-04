Здесь туристы забывают о XXI веке: японские города, где прошлое звучит громче настоящего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:40
Туризм

Япония хранит тысячелетнюю историю не только в Киото или Токио. Настоящая атмосфера прошлого живёт в небольших исторических городах, где сохранились архитектура, традиции и повседневный уклад. Именно они позволяют увидеть страну такой, какой её знали в эпоху Эдо и даже раньше.

Хида-Фурукава вечером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хида-Фурукава вечером

Нараи-дзюку (префектура Нагано)

Городок в долине Кисо когда-то был 34-м из 69 почтовых пунктов на маршруте Накасэндо, связывавшем Киото и Эдо. За длинную улицу с деревянными домами его называли "Нараи Тысячи Домов". Сегодня здесь сохранились мачия — традиционные дома торговцев, где можно посетить музеи, магазины и старинные закусочные. На окраине находится ярко-красное святилище Сидзумэ, а для более глубокого погружения в историю можно пройти часть старой тропы Накасэндо.

Магоме (префектура Гифу)

Ещё один важный пункт маршрута Накасэндо. Главная улица Магоме вымощена камнем и окружена деревянными зданиями с лавками и кафе. Главная достопримечательность — мемориальный музей писателя Симадзаки Тосона. Отсюда начинается живописная восьмикилометровая тропа до соседнего Цумаго, проходящая через леса и мимо водопадов.

Оучи-дзюку (префектура Фукусима)

Эта деревня XVII века словно законсервировала эпоху Эдо. Дома с соломенными крышами сохранили облик прошлого, а отсутствие проводов и современной рекламы усиливает эффект. Оучи-дзюку известна необычным блюдом — "неги соба": лапшу едят длинным зелёным луком вместо палочек. В феврале здесь проходит снежный фестиваль, превращающий деревню в зимнюю сказку.

Хида-Фурукава (префектура Гифу)

Небольшой город рядом с Такаямой, известный своей тишиной и умиротворённой атмосферой. По живописным каналам в центре плавают тысячи карпов кои — когда-то их специально запустили для очистки воды. Сегодня они стали символом города. Хида-Фурукава славится мастерами по дереву и традиционной архитектурой. Здесь проходят красочные фестивали, в том числе Фурукава-мацури и Фестиваль Лисова Огня.

Итог

Такие города, как Нараи-дзюку, Магоме, Оучи-дзюку и Хида-Фурукава, позволяют буквально прикоснуться к японской истории. В них сохранились не только здания и улицы, но и дух повседневной жизни эпохи Эдо.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.

