Маршрут, ради которого едут в Осетию: водопад Кольцо открывает портал в горную сказку

Водопад "Кольцо" — одно из самых необычных и живописных мест Северной Осетии. Он находится в Карцинском ущелье и обязан своим названием природному феномену: поток воды вырывается прямо из идеально круглого отверстия в скале, словно из каменного окна. Высота падения небольшая — всего 5-6 метров, но зрелище производит сильное впечатление.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Водопад Кольцо летом

Дорога к водопаду

Путь к "Кольцу" сам по себе превращается в отдельное приключение. Тропа проходит среди каменных завалов, через мостики и деревянные настилы вдоль горной реки. Несмотря на дикий вид, маршрут оборудован указателями и табличками, так что добраться до водопада легко и безопасно.

В разные времена года

Летом это место дарит прохладу и ощущение природного душа — вода ледяная и кристально чистая. Зимой же "Кольцо" преображается в настоящую ледовую скульптуру: наледь оплетает каменное отверстие, вокруг образуются ледяные глыбы и сосульки, превращая ущелье в сказочный пейзаж.

Почему стоит посетить

Водопад ценят не только за красоту, но и за атмосферу. Здесь чувствуется гармония дикой природы, а необычная форма "окна" делает его уникальным даже среди многочисленных кавказских водопадов. Для путешественников по Осетии это обязательная точка маршрута — небольшая по размеру, но яркая по впечатлениям.