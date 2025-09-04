Маршрут, ради которого едут в Осетию: водопад Кольцо открывает портал в горную сказку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм
Туризм

Водопад "Кольцо" — одно из самых необычных и живописных мест Северной Осетии. Он находится в Карцинском ущелье и обязан своим названием природному феномену: поток воды вырывается прямо из идеально круглого отверстия в скале, словно из каменного окна. Высота падения небольшая — всего 5-6 метров, но зрелище производит сильное впечатление.

Водопад Кольцо летом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водопад Кольцо летом

Дорога к водопаду

Путь к "Кольцу" сам по себе превращается в отдельное приключение. Тропа проходит среди каменных завалов, через мостики и деревянные настилы вдоль горной реки. Несмотря на дикий вид, маршрут оборудован указателями и табличками, так что добраться до водопада легко и безопасно.

В разные времена года

Летом это место дарит прохладу и ощущение природного душа — вода ледяная и кристально чистая. Зимой же "Кольцо" преображается в настоящую ледовую скульптуру: наледь оплетает каменное отверстие, вокруг образуются ледяные глыбы и сосульки, превращая ущелье в сказочный пейзаж.

Почему стоит посетить

Водопад ценят не только за красоту, но и за атмосферу. Здесь чувствуется гармония дикой природы, а необычная форма "окна" делает его уникальным даже среди многочисленных кавказских водопадов. Для путешественников по Осетии это обязательная точка маршрута — небольшая по размеру, но яркая по впечатлениям.

Уточнения

Водопа́д — отвесно падающий с уступа поток воды в реке, пересекающий речное русло.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
