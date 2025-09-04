Миллионы бат и ноль объяснений: как закрывают самые громкие проекты в Таиланде

Всего восемь недель — и грандиозный ночной рынок "Plern Pao" на Пхукете превратился из амбициозного проекта в громкий провал. Его закрытие стало настоящим шоком: десятки продавцов получили предписания в срочном порядке освободить торговые места, а туристическая достопримечательность, на которую возлагались большие надежды, канула в небытие.

Как всё начиналось

Официальное открытие "Plern Pao" прошло 5 июля с размахом. На церемонии присутствовали местные чиновники, в том числе депутат парламента Пхукета Титикан Титипхрутикул и президент Административной организации провинции (PPAO) Реват Арероб. Проект подавался как новое лицо ночной жизни острова и будущий драйвер местной экономики.

В рынок вложили 30 миллионов бат. Здесь было всё:

256 торговых палаток,

зоны с живой музыкой,

площадки для творчества,

просторная парковка.

Задумка казалась выигрышной — создать пространство и для туристов, и для местных жителей, добавить рабочие места и оживить вечерний досуг Пхукета.

Закрытие без объяснений

Однако спустя два месяца компания Plern Pao Co Ltd неожиданно объявила о прекращении работы. В официальном уведомлении прозвучали благодарности продавцам и посетителям, извинения за неудобства и обещания "новых проектов" в будущем.

Исполнительный директор Винью Камнакиттана ограничился фразой: закрытие необходимо, чтобы "приступить к новому проекту". Никаких подробностей — только сухое уведомление. Продавцам велели до 7 сентября предоставить оригиналы договоров аренды и вывезти имущество. В противном случае вещи обещали изъять.

Чиновники отстранились

Президент PPAO Реват Арероб поспешил заявить, что проект был исключительно инициативой частной компании. Его участие в открытии, по его словам, носило лишь формальный характер. Таким образом, власти дистанцировались от громкого провала.

Почему всё пошло не так

Причины столь стремительного банкротства остались загадкой. "Plern Pao" должен был стать новой визитной карточкой Пхукета, но вместо этого пополнил список проектов-однодневок, не выдержавших конкуренции на перенасыщенном рынке острова.

Судьба будущих инициатив от Plern Pao Co Ltd пока туманна, а местные жители и туристы гадают, что же на самом деле погубило рынок.

Турция, Таиланд и феномен ночных рынков

Таиланд давно славится своими ночными базарами. Здесь после заката жизнь только набирает обороты. Самые знаменитые площадки находятся не на Пхукете:

Chiang Mai Night Bazaar — легенда северного Таиланда с бесконечным выбором сувениров, одежды и блюд.

Patpong Night Market (Бангкок) — шумный рынок с сотнями лавок и барами на любой вкус.

Hua Hin Night Market — рай для любителей морепродуктов и местной кухни.

Что посмотреть на Пхукете

Пхукет, впрочем, и без "Plern Pao" остаётся магнитом для туристов. Среди ключевых точек:

Большой Будда — величественная статуя с панорамой на остров.

Пляж Патонг — центр ночной жизни и развлечений.

Старый город Пхукета — узкие улочки, колониальные здания и атмосферные кафе.

Храм Ват Чалонг — главный буддийский храм острова.

Мыс Промтеп — одно из лучших мест для наблюдения за закатами.

В итоге, рынок, который обещал стать жемчужиной острова, исчез так же быстро, как появился. Остаётся лишь ждать: будут ли новые проекты компании успешнее — или история "Plern Pao" повторится.

