Крым ломится от туристов: бархатный сезон показал неожиданный рекорд

Крым переживает настоящий туристический бум. Осенние поездки в этот регион стали более востребованными на 30-50% по сравнению с прошлым годом. И главная причина — доступные цены: "полный пансион" на двоих здесь можно найти всего от 34 тысяч рублей.
Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что рост интереса к Крыму начался ещё в конце 2024 года:
"Главным фактором является экономическая привлекательность полуострова, где цены значительно ниже, чем на курортах Краснодарского края", — отмечает он.
По его оценке, спрос вырос на 30-40%, а бархатный сезон только укрепил тенденцию.
В компании "Алеан" рассказали, что осенние бронирования выросли на 40%. Пик спроса пришёлся на начало августа — тогда количество заявок увеличилось на 23% по сравнению с предыдущей неделей.
"Во время бархатного сезона в Крыму традиционно популярны санатории, многие из которых уже полностью заполнены. В этом году отмечается повышенный интерес к объектам рядом с винодельнями. Кроме того, растёт спрос на апарт-комплексы — более чем на 47% по сравнению с прошлым годом", — сообщили в "Алеане".
Осенью цены на отдых становятся ещё привлекательнее.
Так, неделя отдыха в отеле с бассейном обойдётся от 34 400 рублей за двоих (полный пансион). Вариант с all inclusive стоит от 62 600 рублей. Несмотря на рост цен примерно на 16%, Крым остаётся доступнее Краснодарского края на 10%.
В "Мультитуре" рост осенних бронирований достиг 60%, а по итогам года составит 60-65%.
Многие туристы отдыхают с детьми, переориентировавшись из Анапы на Крым. Для них развитая инфраструктура и питание имеют большое значение. Наибольшим спросом пользуются отели с питанием, бассейном, анимацией и пляжем.
"Крым стал лидером по росту турпотока в стране — за январь-август поток увеличился на 16%. В этом году в Крыму уже отдохнули 5,3 млн человек", — подчеркнул глава региона Сергей Аксёнов.
Крым условно делится на три региона:
Крым снова уверенно возвращает себе статус одного из главных направлений для отдыха в России. Осенний сезон показал: туристы ценят сочетание доступных цен, богатой инфраструктуры и уникальной природы. Независимо от того, выбирают ли гости Южный берег с его роскошными видами, спокойные пляжи Западного Крыма или атмосферные курорты Востока, полуостров предлагает каждому своё идеальное путешествие.
Уточнения
Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и отдыха местность.
