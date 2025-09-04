Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм

Туризм

Может ли одна личность изменить имидж целой страны? Саудовская Аравия решила рискнуть и сделала ставку на мировую звезду футбола Криштиану Роналду. Его лицо стало символом масштабной рекламной кампании в рамках проекта "Видение 2030", цель которого — привлечь миллионы туристов и превратить королевство в центр мирового туризма.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Роналду в Аравии

Реклама с мировым акцентом

"Я приехал ради футбола, я остался ради большего", — стартовый слоган кампании.

В её основе — красочный ролик, где Роналду открывает для зрителей новые грани Саудовской Аравии: от модных показов и кинофестивалей до грандиозных спортивных арен и концертов. Видео транслируется в Европе, Индии и Китае, обращаясь к миллионам потенциальных гостей.

Амбиции на десятилетия

Королевство делает ставку на спорт и культуру как на главные драйверы туризма. Уже подтверждены масштабные события:

чемпионат Азии по футболу AFC 2027,

чемпионат мира FIFA 2034,

зимние Азиатские игры 2029,

Формула-1, международные турниры по теннису и даже чемпионат мира по киберспорту.

Культурная программа не отстаёт: Международный кинофестиваль на Красном море, Неделя моды в Эр-Рияде и сезонные фестивали "Времена года" должны усилить туристическую привлекательность страны.

"Мы стремимся стать мировым направлением, сочетающим в себе культурную самобытность, гостеприимство и увлекательные мероприятия мирового уровня", — подчёркивает министр туризма Ахмед Аль-Хатыб.

Ключевые инвестиции

На реализацию "Видения 2030" выделено 800 миллиардов долларов. Основная цель — построить современную туристическую инфраструктуру и увеличить поток гостей до 150 миллионов человек к 2030 году.

Это не просто вложения в рекламу: строятся новые курорты, открываются арт-пространства и создаются условия для премиального отдыха.

Что ждёт туристов в Саудовской Аравии

Культура и история

Эр-Рияд — столица, где соседствуют небоскрёбы и древний район Аль-Дирия, включённый в список ЮНЕСКО. Здесь же находится Национальный музей с уникальными артефактами.

Аль-Ула — древний город с Мадаин-Салихом, "арабской Петрой", и природными чудесами вроде "Слоновьей скалы". В регионе открыты роскошные курорты, включая Banyan Tree.

Джидда — "ворота к Красному морю" и культурный центр с историческим районом Аль-Баляд, знаменитой плавучей мечетью Аль-Рахма и оживлённой набережной Корниш.

Развлечения и отдых

Красное море — одно из лучших мест в мире для дайвинга и сноркелинга. Здесь появляются новые люксовые курорты.

Фестивали — кинофорум на Красном море, Неделя моды в Эр-Рияде, сезонные шоу "Времена года".

Desert X AlUla — выставка современного искусства прямо в пустыне, ставшая сенсацией.

Роскошные проекты

Neom — футуристический город будущего без машин, с горнолыжным курортом Trojena и плавучим промышленным центром Oxagon.

Курорты Красного моря — проекты Amaala и Red Sea Project обещают эксклюзивный отдых с частными пляжами, СПА мирового уровня и высокой кухней.

Советы для путешественников

Уважайте местные традиции: одежда должна быть скромной в общественных местах.

Планируйте поездку заранее: билеты на мероприятия и лучшие отели разбирают быстро.

Саудовская Аравия стремительно меняется, превращаясь из закрытой консервативной страны в масштабный туристический центр мирового уровня. Инвестиции в инфраструктуру, культурные проекты и спортивные события, а также сотрудничество с такими звёздами, как Криштиану Роналду, показывают серьёзность намерений королевства. Для путешественников это шанс открыть новое направление, где прошлое и будущее соединяются в уникальный опыт.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су"уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-"Арабийя ас-Су"удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии.

