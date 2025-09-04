Роналду стал лицом будущего: как Саудовская Аравия собирается перевернуть туризм

Может ли одна личность изменить имидж целой страны? Саудовская Аравия решила рискнуть и сделала ставку на мировую звезду футбола Криштиану Роналду. Его лицо стало символом масштабной рекламной кампании в рамках проекта "Видение 2030", цель которого — привлечь миллионы туристов и превратить королевство в центр мирового туризма.
"Я приехал ради футбола, я остался ради большего", — стартовый слоган кампании.
В её основе — красочный ролик, где Роналду открывает для зрителей новые грани Саудовской Аравии: от модных показов и кинофестивалей до грандиозных спортивных арен и концертов. Видео транслируется в Европе, Индии и Китае, обращаясь к миллионам потенциальных гостей.
Королевство делает ставку на спорт и культуру как на главные драйверы туризма. Уже подтверждены масштабные события:
Культурная программа не отстаёт: Международный кинофестиваль на Красном море, Неделя моды в Эр-Рияде и сезонные фестивали "Времена года" должны усилить туристическую привлекательность страны.
"Мы стремимся стать мировым направлением, сочетающим в себе культурную самобытность, гостеприимство и увлекательные мероприятия мирового уровня", — подчёркивает министр туризма Ахмед Аль-Хатыб.
На реализацию "Видения 2030" выделено 800 миллиардов долларов. Основная цель — построить современную туристическую инфраструктуру и увеличить поток гостей до 150 миллионов человек к 2030 году.
Это не просто вложения в рекламу: строятся новые курорты, открываются арт-пространства и создаются условия для премиального отдыха.
Саудовская Аравия стремительно меняется, превращаясь из закрытой консервативной страны в масштабный туристический центр мирового уровня. Инвестиции в инфраструктуру, культурные проекты и спортивные события, а также сотрудничество с такими звёздами, как Криштиану Роналду, показывают серьёзность намерений королевства. Для путешественников это шанс открыть новое направление, где прошлое и будущее соединяются в уникальный опыт.
Уточнения
Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة, Ас-Су"уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة, Аль-Мамляка аль-"Арабийя ас-Су"удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии.
