Укачивает в дороге? Срочно включите это

Новейшее исследование этой проблемы обнаружило на удивление простое решение, способное вдвое ослабить проявления укачивания.

Какую музыку слушаем

И все дело в музыкальном сопровождении.

"Морская болезнь существенно ухудшает комфорт путешествий для многих, а существующие лекарства часто сопровождаются побочными эффектами, такими как сонливость", — отмечает доктор Цицзун Юэ из Юго-Западного университета в Китае.

Результаты показали, что радостная музыка наиболее эффективно облегчает симптомы, за ней следует спокойная музыка.

Эксперимент

Используя специально настроенный симулятор вождения, учёные спровоцировали укачивание у 30 участников, а затем давали им слушать разную музыку, пока они пытались восстановиться.

Было установлено, что энергичная музыка лучше всего смягчает укачивание в автомобиле, уменьшая его на 57,3%. Спокойная музыка оказалась на втором месте по эффективности, снижая симптомы на 56,7%.

Возможно, спокойная музыка расслабляет людей, снимая напряжение, усугубляющее укачивание, в то время как радостная музыка может отвлекать, активируя системы вознаграждения в мозге.

Грустная музыка, вероятно, оказывает противоположный эффект, усиливая негативные эмоции и общий дискомфорт.

Уточнения

