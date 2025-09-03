Вызов пустыне: как участники Burning Man создают самодостаточное сообщество с нуля

Посреди суровой невадской пустыни ежегодно на несколько дней возникает город, пропитанный искусством, свободой и радикальным самовыражением.
Burning Man, представляя собой экспериментальное сообщество, привлекает десятки тысяч людей, отправляющихся в паломничество вдали от цивилизации за уникальным опытом.
Начало традиции было положено в 1986 году, когда Ларри Харви, после расставания, сжег на пляже в Сан-Франциско огромную деревянную фигуру человека и собаки.
Это был символический акт прощания с прошлым.
Мероприятие привлекло внимание и стало ежегодным, пока в 1990 году власти не запретили его проведение на пляже.
Тогда фестиваль переехал в Неваду, где приобрел огромный масштаб.
Burning Man — необычный фестиваль, функционирующий по принципам "временных автономных зон" и придерживающийся принципов самодостаточности и сохранения пустыни в первозданном виде.
Каждый участник должен самостоятельно обеспечивать себя едой и водой на весь период пребывания, утилизировать весь свой мусор и активно участвовать в жизни и созидании сообщества.
Уточнения
Нева́да (англ. Nevada, американское произношение: [nəˈvadə] ; испанское произношение: [neˈβaða]) — штат в западной части США. Столица штата — город Карсон-Сити, самый большой город — Лас-Вегас.
