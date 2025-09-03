Вызов пустыне: как участники Burning Man создают самодостаточное сообщество с нуля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Посреди суровой невадской пустыни ежегодно на несколько дней возникает город, пропитанный искусством, свободой и радикальным самовыражением.

Девушки путешествуют на машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушки путешествуют на машине

Люди спешат сюда

Burning Man, представляя собой экспериментальное сообщество, привлекает десятки тысяч людей, отправляющихся в паломничество вдали от цивилизации за уникальным опытом.

Начало традиции было положено в 1986 году, когда Ларри Харви, после расставания, сжег на пляже в Сан-Франциско огромную деревянную фигуру человека и собаки.

Это был символический акт прощания с прошлым.

Уникальный опыт

Мероприятие привлекло внимание и стало ежегодным, пока в 1990 году власти не запретили его проведение на пляже.

Тогда фестиваль переехал в Неваду, где приобрел огромный масштаб.

Burning Man — необычный фестиваль, функционирующий по принципам "временных автономных зон" и придерживающийся принципов самодостаточности и сохранения пустыни в первозданном виде.

Каждый участник должен самостоятельно обеспечивать себя едой и водой на весь период пребывания, утилизировать весь свой мусор и активно участвовать в жизни и созидании сообщества.

Уточнения

Нева́да (англ. Nevada, американское произношение: [nəˈvadə] ; испанское произношение: [neˈβaða]) — штат в западной части США. Столица штата — город Карсон-Сити, самый большой город — Лас-Вегас.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
