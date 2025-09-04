Времени осталось мало: как получить идентификационный номер для гостевого дома до 2026 года

В системе "Гостеприимство" Росаккредитации появилась новая функция — самооценка для гостевых домов. Это ещё один шаг в рамках эксперимента по классификации средств размещения, который будет действовать до 31 декабря 2027 года.
По сравнению с классическими отелями требования заметно смягчены. Владельцам гостевых домов больше не нужно подтверждать данные через приложение "Инспектор" с фото и геолокацией. Теперь достаточно пройти упрощённую процедуру онлайн.
С 1 января 2026 года в ряде регионов России, включая Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский и Приморский края, Ленинградскую, Ростовскую, Иркутскую и другие области, а также федеральную территорию "Сириус", работать без классификации будет нельзя.
Более того, размещение рекламы без указания идентификационного номера и ссылки на запись в реестре также окажется под запретом.
Чтобы продолжить легальную работу, собственникам необходимо:
Напомним, что положение о классификации гостевых домов начало действовать с 1 сентября 2025 года.
Уточнения
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществляющий контроль за деятельностью аккредитованных лиц, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.
Гостево́й дом (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.