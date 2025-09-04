Времени осталось мало: как получить идентификационный номер для гостевого дома до 2026 года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Туризм

В системе "Гостеприимство" Росаккредитации появилась новая функция — самооценка для гостевых домов. Это ещё один шаг в рамках эксперимента по классификации средств размещения, который будет действовать до 31 декабря 2027 года.

гостевой дом
Фото: commons.wikimedia.org by База отдыха Берег, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
гостевой дом

Упрощённая процедура

По сравнению с классическими отелями требования заметно смягчены. Владельцам гостевых домов больше не нужно подтверждать данные через приложение "Инспектор" с фото и геолокацией. Теперь достаточно пройти упрощённую процедуру онлайн.

С 1 января 2026 года в ряде регионов России, включая Алтай, Дагестан, Крым, Краснодарский и Приморский края, Ленинградскую, Ростовскую, Иркутскую и другие области, а также федеральную территорию "Сириус", работать без классификации будет нельзя.

Более того, размещение рекламы без указания идентификационного номера и ссылки на запись в реестре также окажется под запретом.

Что нужно сделать владельцам

Чтобы продолжить легальную работу, собственникам необходимо:

  • обновить данные в ЕГРН (именно они автоматически подтянутся при самооценке);
  • авторизоваться в "Гостеприимстве" через Госуслуги;
  • внести данные о доме и заявителе (включая выписку из Росреестра, телефон, e-mail);
  • загрузить фотографии и заполнить чек-лист параметров;
  • подписать документы усиленной электронной подписью и отправить в Росаккредитацию.

Когда вступило в силу

Напомним, что положение о классификации гостевых домов начало действовать с 1 сентября 2025 года.

Чем гостевые дома отличаются от отелей

  • меньшее количество номеров;
  • домашняя атмосфера;
  • ограниченный набор услуг (часто без ресторана и круглосуточной стойки регистрации);
  • расположение в жилых районах или пригороде;
  • стоимость ниже на 20-50 % по сравнению с отелями.

Уточнения

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществляющий контроль за деятельностью аккредитованных лиц, а также уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

Гостево́й дом (от англ. guest house) — понятие, широко используемое в сфере туризма, близкое к гостинице. В отличие от гостиницы, гостевой дом обладает набором параметров, которые делают условия проживания в нём приближёнными к домашним.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
