Туризм в США под ударом: что спасают американскую туристическую отрасль

США в последние годы оставались мировым лидером туризма, но в 2025-м тенденция меняется. Несмотря на рекордные 2,36 трлн долларов дохода от туризма в 2023 году, число иностранных гостей в первой половине 2025-го сократилось на 8,2 %. Главная причина — охлаждение отношений с Канадой и падение числа канадских туристов, которые ещё недавно составляли четверть всего потока.

Фото: https://unsplash.com/photos/SHP1t8EduMY by Umer Sayyam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сан Франциаско

В 2024 году США посетили свыше 20 млн канадцев, оставив в экономике 20,5 млрд долларов и обеспечив около 140 тыс. рабочих мест. Но уже в этом году бронирования авиабилетов из Канады в США упали на 35-43 %, и города вроде Лас-Вегаса или Миннесоты всерьёз ощутили последствия.

Деловые поездки выручают

На фоне снижения туризма отчёт SAP Concur показал неожиданную тенденцию: США стали самым популярным направлением в мире для деловых поездок. На страну пришлось 15 % всех международных бизнес-бронирований — вдвое больше, чем у Германии и Великобритании.

Интересно, что даже канадцы, бойкотирующие поездки ради отдыха, продолжают активно приезжать в США по работе. По данным, 80 % деловых поездок канадцев приходится именно на Америку.

Новые вызовы

При этом американские бизнес-путешественники всё чаще остаются дома. В первой половине 2025-го число международных деловых поездок из США снизилось на 2,3 %. Главным направлением для американцев по-прежнему остаётся Канада, а для канадцев — США.

Эксперты предупреждают: расходы иностранных туристов в США в 2025 году упадут почти на 12,5 млрд долларов, до уровня 169 млрд. Однако рост деловых поездок (+1 %) и прогнозируемое увеличение затрат компаний на 4 % до 316 млрд долларов дают шанс компенсировать убытки.

Вопрос в том, смогут ли США удержать позиции: визовые сборы и торговые конфликты рискуют ещё сильнее отпугнуть туристов, а конкуренция с Канадой и Европой только растёт.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США) — государство в Северной Америке. Столица — город Вашингтон (округ Колумбия). Самые крупные по численности населения мегаполисы — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго — являются важнейшими глобальными городами.

