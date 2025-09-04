Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд

Хотя Краснодарский край по-прежнему лидирует, всё больше россиян выбирают необычные маршруты. Настоящий эксклюзив сегодня предлагают дальневосточные регионы. Здесь популярны морские прогулки с наблюдением за китами, пешие походы разного уровня сложности, горячие источники и даже вулканы, проснувшиеся в этом году. На Камчатке во время лососевой путины туристам предлагают рыбалку с проживанием в коттеджах, питанием и лицензией.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Японское море

Новые маршруты

Каждый год появляются новые турпрограммы. Так, в Магаданской области запустили экскурсии на вертолётах — единственный способ увидеть труднодоступные заповедники. На Чукотке к концу года заработает туристический комплекс у горы Дионисия с современными номерами, ресторанами и spa.

Арктика: круизы и экспедиции

Регионы Крайнего Севера делают ставку на экспедиционные круизы. Туристы путешествуют вместе с учёными, посещают заповедные уголки, наблюдают редких животных и слушают лекции прямо на борту.

"Арктика привлекательна с точки зрения рекреационного, познавательного и экологического туризма. Здесь стоит развивать круизы по Севморпути и включать в маршруты визиты к коренным народам", — отмечает исследователь Ирина Миронова из Сколково.

Инфраструктура решает

Эксперты уверены: без качественной базы туристы не поедут, 90% путешественников готовы ехать в отдалённые регионы, если в отеле есть балкон с видом, локальная кухня и хороший spa.

Государство поддерживает отрасль через нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства": выделены миллиарды на льготные кредиты для строительства гостиниц, парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.

В Приморье, например, к 2029 году создадут особо охраняемую природную территорию с парками, смотровыми площадками и отреставрированной Владивостокской крепостью.

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа. Граничит на западе с КНР, на юго-западе — с КНДР, на севере — с Хабаровским краем Российской Федерации.

