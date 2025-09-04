Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запеканка удивит даже гурманов: раскроем главный секрет идеального сочетания тыквы и ньокки
Гниющий ковёр под деревом: опавшие фрукты как бомба замедленного действия — болезни уже рядом
Пещеры скрывали этот секрет миллионы лет — теперь его расшифровали в генах
Невидимая граница свежести: когда безопасная вода начинает портиться по вкусу
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями

Экзотические курорты России: внутренний туризм в России ставит новый рекорд

2:06
Туризм

Хотя Краснодарский край по-прежнему лидирует, всё больше россиян выбирают необычные маршруты. Настоящий эксклюзив сегодня предлагают дальневосточные регионы. Здесь популярны морские прогулки с наблюдением за китами, пешие походы разного уровня сложности, горячие источники и даже вулканы, проснувшиеся в этом году. На Камчатке во время лососевой путины туристам предлагают рыбалку с проживанием в коттеджах, питанием и лицензией.

Японское море
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Японское море

Новые маршруты

Каждый год появляются новые турпрограммы. Так, в Магаданской области запустили экскурсии на вертолётах — единственный способ увидеть труднодоступные заповедники. На Чукотке к концу года заработает туристический комплекс у горы Дионисия с современными номерами, ресторанами и spa.

Арктика: круизы и экспедиции

Регионы Крайнего Севера делают ставку на экспедиционные круизы. Туристы путешествуют вместе с учёными, посещают заповедные уголки, наблюдают редких животных и слушают лекции прямо на борту.

"Арктика привлекательна с точки зрения рекреационного, познавательного и экологического туризма. Здесь стоит развивать круизы по Севморпути и включать в маршруты визиты к коренным народам", — отмечает исследователь Ирина Миронова из Сколково.

Инфраструктура решает

Эксперты уверены: без качественной базы туристы не поедут, 90% путешественников готовы ехать в отдалённые регионы, если в отеле есть балкон с видом, локальная кухня и хороший spa.

Государство поддерживает отрасль через нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства": выделены миллиарды на льготные кредиты для строительства гостиниц, парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.

В Приморье, например, к 2029 году создадут особо охраняемую природную территорию с парками, смотровыми площадками и отреставрированной Владивостокской крепостью.

Уточнения

Примо́рский край (Примо́рье) — субъект Российской Федерации. Административный центр — город Владивосток, который также является центром Дальневосточного федерального округа. Граничит на западе с КНР, на юго-западе — с КНДР, на севере — с Хабаровским краем Российской Федерации.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Садоводство, цветоводство
Один полив в октябре — и хвойные забудут о зимних проблемах: меры, которые нельзя откладывать
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Юбка с эффектом бумеранга: её пытались забыть, но она вернулась и стала символом дерзости
Эротика и традиционные ценности: Ольга Бузова выступила с призывом после скандала Крида и Мизулиной
Покраска деревянного дома превращается в лотерею — выигрывает только правильный состав
Любовь без масок: спектакль Дама с камелиями раскрывает тайны души
Мышцы ноют после тренировки? Вот ошибки, из-за которых усталость тянется неделями
Серебряное клеймо времени: привычки, крадущие пигмент и превращающие шевелюру в пепел
Грандиозное соглашение: Россия переключает газовый поток
Антарктида под замком: почему обычным людям запрещено ступить за 60-ю параллель
Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян
Сжигает жир или мышцы? Вот что на самом деле делает бег на дорожке перед силовой тренировкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.