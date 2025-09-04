Прямые рейсы Москва — Пхеньян: почему КНДР становится популярным направлением для отдыха россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Интерес россиян к путешествиям в КНДР стремительно растёт. За первые шесть месяцев 2025 года страну посетили 2615 туристов из России — это на 60 % больше, чем годом ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by stngiam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов на полях Восточного экономического форума.

"Интерес россиян к посещению Корейской Народно-Демократической Республики растет. По итогам первого полугодия 2025 года турпоток в КНДР вырос на 60 % по сравнению с прошлым годом", — подчеркнул министр.

Причины роста

Резкий скачок связан с запуском летом прямого авиасообщения Москва — Пхеньян. Это событие стало историческим: регулярные рейсы между двумя столицами появились впервые за 77 лет. Кроме того, в июне возобновилось железнодорожное сообщение.

Что привлекает туристов

Россияне едут кататься на горнолыжный курорт Масикрен, а также открывают для себя новую прибрежную туристическую зону в Вонсане, которая начала работу в этом году.

Планы на будущее

В ближайшие полгода рейсы из России в КНДР будут выполняться раз в месяц. По словам Козлова, этого достаточно, чтобы оценить пассажиропоток и определить, нужно ли увеличивать частоту полётов.

Таким образом, КНДР становится всё более доступным направлением для российских туристов, а развитие инфраструктуры открывает новые возможности для отдыха.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Столица и крупнейший город — Пхеньян. Государственный язык — корейский.

