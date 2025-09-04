От Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 году

Если этой осенью вы полетите через Европу, есть шанс оказаться в одном из аэропортов, удостоенных престижной награды ACI EUROPE Best Airport Awards 2025. Победителей выбирали за технологичность, экологичность и сервис.

Фото: commons.wikimedia.org by BlogDeBanderas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аэропорт Фьюмичино, Рим, Италия

Абсолютный лидер — Рим

Седьмой год подряд титул лучшего аэропорта Европы получает римский Фьюмичино. Эксперты отметили его внимание к качеству обслуживания, устойчивому развитию и инновациям.

В числе последних достижений — крупнейшая в Европе солнечная электростанция, сокращающая выбросы CO₂ на 11 тысяч тонн ежегодно, и система управления, основанная на анализе данных.

Победители в других номинациях

Мюнхен (Германия) — награда за цифровую трансформацию: использование роботов и ИИ для обслуживания пассажиров.

Маастрихт-Аахен (Нидерланды) — премия Eco-Innovation Award за проект Electrify по электрификации международных перевозок.

Лион (Франция) — HR Excellence Award за внимание к равенству и инклюзивности.

Корк (Ирландия) — признан лучшим среди аэропортов до 5 млн пассажиров.

София (Болгария) — отмечена за шаги к "нулевым выбросам" в категории 5-10 млн пассажиров.

Гамбург (Германия) — награда в категории 10-25 млн пассажиров за экологичные цели и комфорт.

Афины (Греция) — победа в категории 25-40 млн пассажиров за работу с сезонностью и развитие туризма.

Тенденция будущего

С ростом спроса на авиаперевозки в 2025 году аэропортам приходится отвечать новым требованиям безопасности, экологии и сервиса.

Но именно Фьюмичино вновь доказал: быть лидером возможно только благодаря устойчивому развитию и инновациям.

Уточнения

Международный аэропорт Рим-Фьюмичи́но имени Леонардо да Винчи (итал. L'aeroporto di Roma-Fiumicino) — крупнейший аэропорт Италии. Назван в честь великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Помимо автострады аэропорт с центром Рима связывает Экспресс Леонардо.

