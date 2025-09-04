От Рима до Афин: какие аэропорты Европы стали лидерами в 2025 году

Если этой осенью вы полетите через Европу, есть шанс оказаться в одном из аэропортов, удостоенных престижной награды ACI EUROPE Best Airport Awards 2025. Победителей выбирали за технологичность, экологичность и сервис.
Седьмой год подряд титул лучшего аэропорта Европы получает римский Фьюмичино. Эксперты отметили его внимание к качеству обслуживания, устойчивому развитию и инновациям.
В числе последних достижений — крупнейшая в Европе солнечная электростанция, сокращающая выбросы CO₂ на 11 тысяч тонн ежегодно, и система управления, основанная на анализе данных.
С ростом спроса на авиаперевозки в 2025 году аэропортам приходится отвечать новым требованиям безопасности, экологии и сервиса.
Но именно Фьюмичино вновь доказал: быть лидером возможно только благодаря устойчивому развитию и инновациям.
Уточнения
Международный аэропорт Рим-Фьюмичи́но имени Леонардо да Винчи (итал. L'aeroporto di Roma-Fiumicino) — крупнейший аэропорт Италии. Назван в честь великого художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Помимо автострады аэропорт с центром Рима связывает Экспресс Леонардо.
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.