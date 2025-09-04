Ковентри побеждает: в Британии нашли место, покорившее путешественников

Осень всё чаще становится временем для путешествий внутри Великобритании. Британцы выбирают уют, хорошие ужины и прогулки вместо жарких курортов за границей.
Недавнее исследование оператора парков отдыха Away Resorts показало, какие места подходят для такого отдыха лучше всего.
Эксперты оценивали города по нескольким параметрам: количество ресторанов, достопримечательности и даже возможность останавливаться с питомцами.
Первое место занял Ковентри, набравший 72 % баллов. За ним следуют Данди (69 %) и Литэм-Сент-Эннс (67 %).
Особое внимание привлёк Лланголлен в Северном Уэльсе, занявший пятое место с результатом 59 %. Отзывы на Tripadvisor подтверждают его популярность.
Пользовательница Тина Лоуренс. назвала город "маленькой жемчужиной" с множеством заведений на любой вкус и магазинчиками от сувенирных до антикварных.
"Прекрасный визит, красивая природа. Понаблюдали за местными жителями на каноэ, совершили приятную прогулку и увидели паровоз сквозь деревья. Очень рекомендую", — отметил рецензент.
Главной достопримечательностью остаётся акведук Понткисиллте XIX века, занесённый в список мирового наследия, а также водопад Хорсшу-Фолс, созданный инженером Томасом Телфордом.
Здесь расположена усадьба Плас Ньюидд, известная благодаря двум англо-ирландским женщинам, чья романтическая история сделала город популярным среди писателей и аристократии.
Сегодня Лланголлен известен ежегодным Международным музыкальным фестивалем, который собирает артистов со всего мира и сохраняет культурное наследие региона.
Уточнения
Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Столица и крупнейший город страны — Лондон.
