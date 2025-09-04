Ковентри побеждает: в Британии нашли место, покорившее путешественников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Туризм

Осень всё чаще становится временем для путешествий внутри Великобритании. Британцы выбирают уют, хорошие ужины и прогулки вместо жарких курортов за границей.

Великобритания
Фото: geograph.org.uk by Glen Denny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Великобритания

Недавнее исследование оператора парков отдыха Away Resorts показало, какие места подходят для такого отдыха лучше всего.

Лидеры рейтинга

Эксперты оценивали города по нескольким параметрам: количество ресторанов, достопримечательности и даже возможность останавливаться с питомцами.

Первое место занял Ковентри, набравший 72 % баллов. За ним следуют Данди (69 %) и Литэм-Сент-Эннс (67 %).

Особое внимание привлёк Лланголлен в Северном Уэльсе, занявший пятое место с результатом 59 %. Отзывы на Tripadvisor подтверждают его популярность.

Мнение туристов

Пользовательница Тина Лоуренс. назвала город "маленькой жемчужиной" с множеством заведений на любой вкус и магазинчиками от сувенирных до антикварных.

"Прекрасный визит, красивая природа. Понаблюдали за местными жителями на каноэ, совершили приятную прогулку и увидели паровоз сквозь деревья. Очень рекомендую", — отметил рецензент.

Чем заняться в Лланголлене

  • Прогулки вдоль реки Ди
  • Виды с холма Кастелл-Динас-Бран
  • Поездка на паровой железной дороге через зелёные долины
  • Водные развлечения: каякинг и сапсерфинг

Главной достопримечательностью остаётся акведук Понткисиллте XIX века, занесённый в список мирового наследия, а также водопад Хорсшу-Фолс, созданный инженером Томасом Телфордом.

История и культура

Здесь расположена усадьба Плас Ньюидд, известная благодаря двум англо-ирландским женщинам, чья романтическая история сделала город популярным среди писателей и аристократии.

Сегодня Лланголлен известен ежегодным Международным музыкальным фестивалем, который собирает артистов со всего мира и сохраняет культурное наследие региона.

Уточнения

Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Столица и крупнейший город страны — Лондон.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
