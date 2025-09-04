Родителям приготовиться: детский отдых становится испытанием для семейного бюджета в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Расходы на детский отдых продолжают расти: только за январь-август 2025 года объем тендеров на закупку путевок в лагеря достиг 20,1 млрд рублей. Это на 7,5% больше, чем годом ранее, хотя число самих закупок снизилось почти на 9%.

дети в лагере на море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети в лагере на море

Аналитики отмечают, что рост затрат связан с приобретением более комплексных программ отдыха и подорожанием детских туристических услуг.

Заместитель директора по воспитательной работе подмосковного лагеря "Луч" Владимир Степанов рассказал, что стоимость путевок выросла примерно на 5% — с 42 тысяч рублей в 2024-м до 44,3 тысячи в нынешнем сезоне.

"К удорожанию приводят инфляция, рост коммунальных платежей и цен на продукты. В этом году мы ввели расширенное меню, что также повысило стоимость питания", — пояснил он.

Совсем другие суммы в частном секторе

По словам руководителя лагеря "Авиатор" Александра Мартенюка, две недели отдыха обойдутся родителям примерно в 100 тысяч рублей. При этом рентабельность лагеря он оценивает в 18-20% и подчеркивает, что работает он только три месяца в году.

"Сейчас среди предпринимателей идет полемика: уходить за 100 тысяч или оставаться в этих пределах. Скорее всего, в следующем сезоне путевки будут стоить около 110 тысяч", — прогнозирует Мартенюк.

Несмотря на рост цен, бизнесмен считает лагерь выгодным выбором для родителей: отдых здесь обходится на 30-40% дешевле, чем самостоятельная организация досуга ребенка.

Впереди еще блок тендеров почти на 10,2 млрд рублей. Если они состоятся, рынок закрепит тренд на рост по объему и среднему чеку.

По данным Российского союза туриндустрии, этим летом многие родители предпочли лагеря недалеко от дома.

